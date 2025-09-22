El francés Ousmane Dembélé dio la sorpresa y se quedó con el Balón de Oro

Lamin Yamal, que llegaba como favorito, solo se llevó el reconocimiento al mejor jugador joven por segundo año consecutivo.

El francés Ousmane Dembélé dio la sorpresa en su propio país y se quedó con el Balón de Oro , premio entregado por la revista France Football al mejor futbolista del mundo . Aunque sonaba entre los favoritos, el candidato principal este año era Lamin Yamal , la promesa española que fue nombrado como mejor jugador joven por segundo año consecutivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“Es impresionante lo que estoy viviendo, es impresionante estar en PSG. Que me dé el trofeo alguien como Ronaldinho es especial. Agradezco a PSG, al presidente, a todo el equipo, fue una temporada increíble. Sin el presidente no hubiera sido posible. Desde que debuté en PSG me han apoyado. También mi familia, mi papá, que fue importante en mi carrera, en el desarrollo. El 2024-2025 lo recordaré como un año excepcional. Ganar el Balón de Oro fue siempre un objetivo en mi carrera porque lo ganan estrellas, leyendas, figuras. Ganar la Champions, la Liga con PSG fue excepcional, sólo me queda agradecer”, dijo el francés al subir al escenario.

Dembélé fue una de las figuras excluyentes en esta temporada para el París Saint-Germain -reconocido como el mejor equipo del año- y fue fundamental en la contundente consagración en la Champions League . También tuvo un buen rol en el Mundial de Clubes a pesar de que su equipo perdió por 3-0 en la final ante el Chelsea.

Por otro lado, la española Aitana Bonmatí se quedó con el premio a la mejor jugadora del mundo por tercer año consecutivo . El reconocimiento al lado femenino se entrega desde 2010 y es la primera vez desde entonces que una jugadora lo recibe tres veces. Su compatriota, Alexia Putellas ganó dos (2021,2022).

La delantera del Barcelona y de la selección de España fue una pieza clave -como lo viene siendo en los últimos años- para alcanzar la final de la Champions League con su equipo y de la Eurocopa con el combinado nacional. Aunque haya perdido ambas finales, deja atrás otra temporada para enmarcar.

Bonmatí Aitana Bonmatí ganó el premio a la mejor jugadora del mundo por tercer año consecutivo. Foto: Ballon D'Or

También de España, Lamin Yamal, que esperaba quedarse con el premio principal de la noche, no se fue con las manos vacías. El delantero de 18 años fue nombrado mejor jugador joven por segundo año seguido. En la misma categoría del lado femenino fue elegida su compatriota, Vicky López, de 19 años.

A su vez, el italiano Gianluigi Donnaruma, campeón de la Champions League con el PSG y recientemente transferido al Manchester City, recibió el premio al mejor arquero del año. Tanto en 2023 como en 2024, este reconocimiento había sido para el argentino Emiliano "Dibu" Martínez.

Del lado femenino, el mismo reconocimiento fue para Hannah Hampton, la joven guardametas inglesa que llegó al arco de su seleccionado este año tras la salida de Mary Earps. En la última Eurocopa, se convirtió en la figura de su equipo y salvó penales clave para lograr la consagración de su equipo en el torneo por segunda edición consecutiva.

Finalmente, Luis Enrique, DT del PSG, fue elegido como mejor entrenador del mundo y Sarina Wiegman, a cargo de la selección inglesa, recibió el mismo premio en la categoría femenina.

Donnaruma

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaron entre los mejores futbolistas del mundo

Antes del comienzo de la ceremonia, la revista France Football anticipó cómo quedaría el listado de los mejores jugadores del mundo. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister habían quedado preseleccionados entre los mejores 30.

El delantero de la Selección argentina finalizó en el puesto 20 del ranking, mientras que el mediocampista lo hizo en el 22°.