Día del gamer: por qué se celebra el 29 de agosto y cómo evolucionó la industria del videojuego

Desde 2008 cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer y miles de jugadores en todo el mundo lo celebran reuniéndose en espacios físicos para compartir una jornada de videojuegos.

Desde el año 2008 se celebra el Día del gamer. Los inicios de esta fecha se remontan a Europa, donde los medios que trabajan sobre tecnología tomaron la iniciativa de conmemorar a la industria de los videojuegos por su crecimiento exponencial.

Aunque la fecha no es reconocida de manera oficial, entre los circuitos de gamers opera como tal de manera que en todo el mundo, fanáticos del gaming y jugadores se reúnen en espacios físicos para compartir jornadas de videojuegos.

Día del gamer: de las consolas familiares al 3D El mundo de los videojuegos creció de manera significativa en los últimos años. De las consolas domésticas que se utilizaban incluso para el ocio en familia, pasamos a los dispositivos móviles que hoy en día permiten acceder a los juegos y plataformas en cualquier parte del mundo y obviamente, en línea.

La industria tecnológica mueve cifras muy altas de dinero, sus ingresos superan exponencialmente los números que manejan otros rubros como la música o el cine. Y es un rubro que se mueve alrededor del mundo, en cada rincón. El paso del 2D al 3D significó un salto abismal en la industria de los videojuegos porque la incorporación de gráficos y la alta definición que incluyen permiten experiencias como la realidad virtual. El avance, además, demuestra cómo el sector se adapta a las nuevas apariciones de un rubro que crece y se renueva constantemente.

Los 7 juegos más populares en el mundo Miles de personas en todo el mundo están jugando en este mismo momento en línea. Pero, ¿Cuáles son los más elegidos en el mercado de los videojuegos?. joystick dolar videojuegos gaming La industria de los videojuegos en la actualidad moviliza más dinero que el cine. Gentileza: HobbyConsolas Minecraft: es un videojuego que representa la experiencia de juego en el cual los usuarios pueden modelar el mundo como lo deseen, construir y destruir. Wii Sports: es una colección de simulaciones deportivas que están diseñadas para demostrarle al usuario las capacidades de detección de movimiento del mando del Wii. Incluye los deportes de tenis, beisbol, bolos, boxeo y golf. PUBG: es un juego en el que se enfrentan 100 y solo sobrevive uno. Red Dead Redemption 2: es un juego de acción y aventura. The Elder Scrolls V: es un juego de acción que se desarrolla en un mundo abierto. The Witcher 3: es un videojuego de brujos que están en un mundo que está lleno de monstruos. Super Mario Bros: el objetivo del juego es destruir a los enemigos en casa fase. Hay que correr, saltar y meterse en los tubos para pasar cada instancia.

