El PSG enfrenta al Tottenham por la Supercopa de Europa: hora, TV y formaciones







El Paris Saint-Germain de Francia y el Tottenham de Inglaterra se enfrentarán este miércoles para definir al nuevo campeón de la Supercopa de Europa.

El PSG enfrenta al Tottenham por la Supercopa de Europa: hora, TV y formaciones

El poderosos Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, y el Tottenham de "Cuti" Romero, campeón de la Europa League, se enfrentarán este miércoles para definir al nuevo campeón de la Supercopa de Europa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El PSG, que es dirigido por el español Luis Enrique, viene de tener una temporada verdaderamente histórica, en la que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la UEFA Champions League, en la que goleó 5-0 al Inter de Milán en la final.

De todas maneras, el equipo de la capital francesa viene de sufrir un durísimo golpe en la final del Mundial de Clubes, donde cayó 3-0 ante el Chelsea de Inglaterra pese a haber llegado como el gran candidato.

El Tottenham, por su parte, se ganó el derecho a disputar la Supercopa de Europa gracias a su título en la UEFA Europa League.

Esta consagración además le permitió salvar la temporada, ya que le dio la clasificación a la nueva edición de la UEFA Champions League.

El equipo inglés tendrá entre sus titulares al defensor argentino Cristian “Cuti” Romero, quien finalmente continuaría en el club pese a que sonó muy fuerte para reforzar al Atlético Madrid de España. A qué hora juegan Paris Saint-Germain vs Tottenham Horario: 16. Por dónde ver Paris Saint-Germain vs Tottenham TV: Fox Sports, ESPN y Disney + Formaciones Paris Saint-Germain: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique. Tottenham: Guglielmo Vicario; Djed Spence, Micky van de Ven, Cristian Romero, Pedro Porro; Mohammed Kudus, Joao Palhinha, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank. Estadio: Bluenergy Stadium (Ita) Árbitro: Joao Pinheiro (Por) VAR: Marco Fritz (Ale), Bastian Dankert (Ale) y Jérome Brisard (Fra)