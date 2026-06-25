Mundial 2026: FIFA autorizó a los hinchas a llevar banderas del Orgullo en el partido de Egipto e Irán

El organismo del fútbol habilitó el ingreso al partido de este viernes con banderas de arcoíris. Ambos países tipifican a la homosexualidad como delito.

La FIFA permitirá a los hinchas llevar banderas arcoíris cuando Egipto se enfrente a Irán este viernes desde la medianoche en Seattle durante el Mundial 2026 . El encuentro fue denominado por la prensa como el "Partido del Orgullo" dado que son dos países en los que la homosexualidad está tipificada como delito.

El tercer partido de la fase de grupos coincide con el fin de semana del Orgullo de Seattle. Ambos países se opusieron tras el sorteo que los emparejó en la misma zona y la Federación Egipcia de Fútbol afirmó que este tipo de eventos choca con sus valores culturales y religiosos.

“La Copa del Mundo de la FIFA 2026 es un evento inclusivo que acoge a personas de todos los orígenes. Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos en los partidos y eventos" , afirmó la FIFA en un comunicado.

El tercer partido de la fase de grupos coincide con el fin de semana del Orgullo de Seattle.

La entidad madre del futbol informó que “las manifestaciones generales en favor de los derechos humanos, incluidas las banderas arcoíris y otras banderas que representen la orientación sexual y la identidad de género, están permitidas en virtud del Código de Conducta en los Estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y pueden exhibirse dentro de los estadios”.

La FIFA añadió también que se permitirán las banderas siempre que se utilicen "de manera coherente con el código", el cual limita el tamaño de las banderas o pancartas y prohíbe los elementos considerados "políticos".

Pese a avalar el uso de banderas, FIFA se ha distanciado de las festividades del Orgullo y que las celebraciones son organizadas por el comité local del Mundial en Seattle y no el organismo mundial del fútbol. "Debo aclarar que no habrá ningún 'Partido del Orgullo' en el Mundial", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a la revista suiza Die Weltwoche en enero.

"Habrá un partido de la Copa del Mundo de la FIFA en Seattle y, ese mismo día, tendrán lugar en la ciudad actos organizados por organizaciones externas. Pero eso no tiene nada que ver con el partido en sí", señaló el italiano.