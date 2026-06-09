El técnico de España confiado afirmó que tiene a los mejores seis mediocampistas del mundo

Además, Luis De La Fuente reconoció a Pedri como el mejor en su posición. La Roja debutará en el Mundial 2026 el próximo lunes frente a Cabo Verde.

El director técnico de España, Luis De La Fuente, reconoció que llegar al Mundial como uno de los candidatos no garantiza nada.

España terminó su preparación para el Mundial 2026 en Puebla. Este lunes le ganó a Perú por 3-1 en México y su entrenador Luis De La Fuente declaró que la confianza del equipo está en su punto más alto y no rechazó que La Roja es una de las grandes favoritas al título.

Uno de los aspectos que remarcó el DT español post partido ante la selección sudamericana fueron sus mediocampistas: “ Creo que en esa posición tenemos a los seis mejores jugadores del mundo”. En referencia a Rodri, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Gavi y Zubimendi.

De La Fuente elogió a Pedri y lo consideró como el mejor del mundo en su posición.

Sobre Pedri, quien fue el jugador más ovacionado en el amistoso disputado en puebla, hizo una mención especial y afirmó: “ Pedri es grandísimo futbolista sino el mejor en su posición , pero necesita del equipo para rendir al máximo y el equipo necesita de él; todo el éxito radica en el entender que todos los jugadores son importantes”.

También destacó el gran nivel de Dani Olmo , delantero de Barcelona. “ Está en un momento fantástico de confianza con nosotros. Seguro que este Mundial también tendrá un papel estelar ”, mencionó el técnico. En la Eurocopa del 2024, Olmo fue fundamental para la obtención del título y para De La Fuente una de las mayores fortalezas del jugador es que también puede jugar por la banda.

Para el técnico español una de las mayores cualidades del equipo es que “se conoce muy bien”

“Son momentos y estamos disfrutando de uno sensacional; el sentimiento grupal es que nos conocemos mejor que nadie y esa es una fortaleza que otros equipos no tienen; y que obviamente somos capaces de jugar a un nivel altísimo, ellos no entienden de edades”, comentó De La Fuente.

“Tenemos mucha confianza en nuestras posibilidades y en nuestra forma de jugar, estamos convencidos de que esta idea nos va muy bien, pero también a la vez somos lo suficientemente humildes para entender que hay muchas selecciones, un grupo muy potente, con las mismas capacidades que nosotros”, concluyó el español.

España debutará en la Copa del Mundo ante Cabo Verde el lunes 15 de junio en Atlanta. Luego se enfrentará a Arabia Saudita el domingo 21 y cerrará la fase de grupos contra Uruguay en Guadalajara el viernes 26.