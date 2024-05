El último adiós al "Flaco": profundo pesar en el velatorio de César Luis Menotti

El ex director técnico de la Selección argentina César Luis Menotti fue velado hoy en el predio de la AFA en el partido bonaerense de Ezeiza, donde diversas personalidades del deporte, especialmente del fútbol, se acercaron para darle el último adiós al "Flaco".

Menotti, surgido de Rosario Central, murió el pasado domingo y la noticia de su partida conmocionó al ambiente del fútbol en todo el mundo, ya que era considerado uno de los principales técnicos en la historia del deporte.

El "Flaco" fue el técnico de la Selección argentina que se consagró en el Mundial de 1978 y en la Copa del Mundo Sub-20 de Japón 1979.

Además, anteriormente había dado muestras de su clase desde el banco al frente del mítico Huracán de 1973.

Walter Samuel, Jorge Burruchaga, Ubaldo Matildo Fillol, Daniel Pasarella, Daniel Bertoni, Gustavo Barros Schelotto, Héctor Enrique, Alberto Tarantini y Alberto Márcico fueron algunos de los ex futbolistas que estuvieron en Ezeiza despidiendo al rosarino.

También dijo presente el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y otros dirigentes de la entidad, al igual que el entrenador José Pekerman.

"Que estén acá para despedir a mi viejo, voy a decir las dos mismas cosas que dije adentro. Si le tuviera que agradecer a todos los que compartieron la vida con él, no me alcanzarían los 85 años que vivió". fueron las palabras del hijo del ex entrenador, César Mario Menotti.

Y agregó sobre cómo definiría a su padre: "¿Es posible definir eso del padre de uno? Solo quería agradecer todo y sobre todo al reconocimiento que que todos han construido".

Scaloni estuvo en AFA despidiendo a Menotti

El entrenador de la Selección Nacional, Lionel Scaloni, arribó este martes por la mañana a territorio argentino junto a Samuel, Pablo Aimar y Roberto Ayala, sus asistentes, para acudir al velatorio de Menotti.

Scaloni tenía programado estar en Argentina en los próximos días, pero ante el deceso del "Flaco", el oriundo de Pujato decidió adelantar su viaje para decir presente en el último adiós.

Menotti fue clave en el ciclo del entrenador al mando del equipo, ya que fue quien lo eligió para ocupar el cargo y le brindó su apoyo cuando en el inicio era cuestionada su labor.

El presidente de Huracán, David Garzón, se hizo presente en el predio de la AFA para despedir al histórico entrenador y aseguró que su deceso es "una tristeza para todo el pueblo `quemero` y para todo el fútbol argentino".

"Se nos fue un grande, pero como dijo Ángel Cappa, los grandes nunca mueren y van a seguir estando siempre con nosotros. Es Huracán puro, es identidad", agregó en diálogo con TyC Sports.

Sobre un posible homenaje, el presidente no anticipó nada: "Hay cosas previstas. Tenemos muchas cosas para hacer, queremos estar acordes a lo grande que fue el Flaco en Huracán. Nosotros tenemos una suspensión de ingreso de banderas por unas bengalas. Estamos hablando con la gente de seguridad para que haya una excepción el fin de semana para poder hacer algo realmente grande".

"Menotti significa muchísimo para la historia de Huracán. Cuando se piensa en el Flaco, solo tiene para decir gracias. Lo que nos dio, el legado que nos dejó, la filosofía. Es Huracán puro, es identidad. Todo el pueblo `quemero` está muy triste", sentenció.