El velocista de 18 años que batió el récord de Usain Bolt en Australia + Seguir en









Gout Gout, atleta juvenil, frenó los cronómetros en 19.67 segundos en los 200 metros, superando la marca que la leyenda jamaiquina ostentaba a su misma edad.

El velocista de 18 años que batió el récord de Usain Bolt en Australia

Gout Gout, velocista australiano de ascendencia africana, es noticia en el mundo del atletismo ya que hizo historia en el Campeonato de Australia tras lograr una marca histórica al correr los 200 metros en 19.67 segundos, un tiempo que lo coloca por encima del récord de Usain Bolt logrado a esa edad.

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Tras cruzar la meta, el corredor confesó que haber validado su marca bajo estándares oficiales le otorga una nueva perspectiva sobre su potencial físico. “Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”, sentenció el australiano, cuyas declaraciones fueron difundidas por las principales agencias internacionales.

El registro que logró Gout lo posiciona como una de las grandes promesas del atletismo: venía de romper su propio récord nacional, de 20,02 segundos, en Ostrava en 2025. El atleta australiano es apodado “el hijo de Bolt”.

Embed La historia de vida de Gout Gout Nacido en 2007 en Ipswich, Queensland (Australia), Gout es el tercero de siete hermanos de una familia que escapó de la guerra civil en Sudán del Sur. Sus padres buscaron refugio primero en Egipto y finalmente se asentaron en Australia, donde el joven creció repartiendo su tiempo entre las pistas y el fútbol.

El atletismo es su forma de vida y ya le ha garantizado seguridad económica a través de un contrato millonario con la firma Adidas, que supera los seis millones de dólares y se extiende hasta 2032. Ese año es el gran objetivo en su horizonte: los Juegos Olímpicos de Brisbane, donde Gout Gout espera llegar en la plenitud de su carrera para representar a su país y completar la historia que comenzó con el exilio de sus padres.