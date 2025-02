El vocero de Foster Gillett aseguró que el empresario sigue en contacto con Estudiantes de La Plata

"Parte de la prensa mal informa. Estudiantes demoró la Asamblea. Al no haber Asamblea, Foster tenía cero obligación de invertir en Estudiantes" , indicó Tofoni . Además, destacó que, pese a no estar obligado, Gillett "le dio activos a Estudiantes por 20 millones de dólares como gesto de buena voluntad".

Sobre la frustrada compra de Villagra, Tofoni explicó que nunca hubo un contrato firmado, aunque sí conversaciones avanzadas. "No se cometió ningún tipo de desprolijidad. Se trató el asunto, se habló con el representante, se barajaron algunas ideas, pero nunca hubo un acuerdo firmado", detalló.

En el caso de Valentín Gómez, en cambio, reconoció que sí hubo un contrato, pero que Vélez no aceptó las garantías bancarias presentadas por Gillett. "Ellos querían el cash, está perfecto. Necesitaban los fondos en el momento y, como la transferencia no llegó en tiempo y forma, prefirieron no hacer la venta", explicó.

Más allá de la defensa de Tofoni, la incertidumbre sigue creciendo en Estudiantes, donde los hinchas y dirigentes esperan que finalmente el empresario cumpla con sus promesas. Hasta ahora, más allá de la inversión inicial para la compra de Cristian Medina, los fondos no llegaron y el malestar es evidente.