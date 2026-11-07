Detuvieron al cantante de Ke Personajes tras una pelea con un policía en Entre Ríos + Agregar ámbito en









Quedó detenido luego de un altercado en un casino de la provincia, donde habría agredido a un agente que le impedía ingresar.

Emanuel Noir. X

Emanuel Noir, vocalista de la banda Ke Personajes, fue detenido este sábado en Entre Ríos tras un incidente con un policía que, según la información preliminar, le impidió el ingreso a un casino que se encontraba cerrado.

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De acuerdo con medios locales, todo empezó cuando el artista ingresó a un casino de Concepción del Uruguay que ya había cerrado sus puertas. Un efectivo le negó el acceso y el cantante habría reaccionado de manera violenta y lo habría golpeado. Tras el episodio, fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, fue muy duro con el cantante en sus redes sociales. Aseguró que Noir fue preso "por lastimar a nuestro funcionario policial que cumplía con su deber" y le dejó una advertencia: "Nadie por sobre la ley por más personaje que seas…”. Antes, había acusado a Noir de estar "totalmente drogado o alcoholizado" y agreder "a nuestros policías".

Quién es Emanuel Noir Ke Personajes es un grupo de cumbia argentino formado en 2016 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y liderado por Emanuel Noir. Durante años la banda fue poco conocida, hasta que se viralizó en YouTube con los temas «Adiós Amor» y «Oye Mujer», que los catapultaron al éxito a partir de 2022.

Noir, quien nació el 18 de noviembre de 1989, contó en varias entrevistas que atravesó una etapa de adicciones, problemas judiciales y crisis personales antes de encontrar en la música una salida. Antes de la banda trabajó como albañil. Además de cumbia, el grupo reversionó «Bohemian Rhapsody», de Queen, y Noir se disfrazó de «La máscara» en una presentación televisiva.

El caso generó repercusión inmediata entre los seguidores de la banda, que atraviesa una de sus etapas de mayor exposición mediática.

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