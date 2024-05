En su última función, Roland Garros se pone de pie para el debut de Rafael Nadal

Order of play for day 2, what a day Check out the full order of play https://t.co/s4MlOWqt8t #RolandGarros pic.twitter.com/fYXsGy9K4L

En Madrid llegó hasta octavos de final y en Roma volvió a perder en segunda ronda, siendo barrido de la pista además por el polaco Hubert Hurkacz (6-1, 6-3). Las dudas sobre su participación persistieron hasta esta misma semana, cuando los entrenamientos de Nadal en París parecieron convencerle de confirmar su participación en el torneo donde construyó su leyenda y donde tiene una estatua en una de las puertas de entrada al complejo.

"No me entreno con demasiados dolores. Esta semana estoy con menos limitaciones o pocas limitaciones", señaló. Pero aunque el ex N°1 del mundo está lejos de los estándares de sus mejores días, sigue siendo Rafael Nadal y Roland Garros sigue siendo Roland Garros. Su lugar favorito. "Una pista mágica", como él mismo dice.

No habrá homenaje para Rafael Nadal

Por eso muchos de los nombres respiraron aliviados cuando le evitaron en el sorteo. "No me avergüenza decir que estoy feliz por no tener que jugar contra él en la primera ronda", dijo el viernes el ruso Daniil Medvedev (5º del mundo), que entrenó con Nadal esta misma semana en París.

Zverev también reconoció que hubiera preferido medirse con Nadal "más adelante" pero dijo estar contento por tener la oportunidad de borrar el recuerdo de lo ocurrido en 2022, cuando abandonó en semifinales ante el español por una lesión. "Para ser sincero, quería volver a jugar contra Rafa en mi carrera y en su carrera porque no quería que mi último recuerdo de un partido contra él fuera mi salida de la pista en una silla de ruedas", señaló.

Lo que no se espera es un homenaje en la cancha organizado por los responsables de Roland Garros en caso de que Rafael Nadal pierda, por expreso deseo del jugador. "No quiero un homenaje en la pista. Que sea algo espontáneo del público. Pero no quiero un homenaje, no quiero cerrar la puerta. Si vuelvo a jugar el año que viene, que me lo hagan entonces. Y si no juego más, ya vendré para que me lo hagan", apuntó.

La directora del torneo, Amelie Mauresmo, confirmó en diálogo con la prensa que respetarán el deseo de Rafael Nadal. "Él habló de eso ayer, nosotros ya habíamos hablado de ello con él. Prefiere que sea algo del público, que venga naturalmente", señaló.