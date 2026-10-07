"Es como Einstein o Da Vinci": la curiosa comparación del Papu Gómez en la despedida de Lionel Messi + Agregar ámbito en









El campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar 2022 desapareció del mapa luego de la obtención del título y reapareció con un nuevo rol.

Lionel Messi y el "Papu" Gómez durante el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina.

Alejandro “Papu” Gómez reapareció en la escena del fútbol este último martes comentando la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina para un medio de Kuwait. Después de cerrar su fichaje a Emiratos Árabes hace unas semanas, el jugador decidió aceptar la propuesta y se encargó de hablar maravillas sobre el excapitán Albiceleste.

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“Es un día histórico y un mal día, porque Messi se despide de la Selección Argentina. Es el mejor jugador de todos los tiempos. Por lo tanto, este día es triste para nuestra Selección”, comenzó el “Papu”, cuando fue consultado por cómo se viviría el partido en el país.

Papu Gómez como comentarista en kuwait. Si bien estuvo invitado por el “Chiqui” Tapia para despedirse de Messi, él decidió no asistir porque está por acercarse su debut en el Forte Virtus, equipo por el que fichó en este último mercado de pases. A pesar de que tuvo que volar durante casi dos horas para llegar hasta el país asiático, el ida y vuelta para estar en el Estadio Monumental le tomaría unas 40 horas aproximadamente, por lo que decidió priorizar su carrera futbolística.

Continuando con sus halagos, Gómez comentó cómo fue jugar con uno de los mejores de la historia: “El cerebro de Messi es mucho más rápido que el de una persona común, que el cerebro humano normal. Porque, técnicamente, hay miles de jugadores que no pueden igualarlo en el control del balón, la velocidad, los pases, el regate y demás. Pero el cerebro de Messi… es un genio y un fenómeno, como Einstein, Da Vinci”, concretó.

El Papu Gomez y su última vez con la celeste y blanca. En lo que respecta al rendimiento de ambos dentro de la cancha, Messi y el “Papu” compartieron 616 minutos en la Selección durante 13 partidos. Además, entre ellos, consiguieron generar 3 contribuciones de gol. Mientras que la última vez que estuvieron juntos fue en el partido por los octavos de final del Mundial 2022, cuando le ganaron 2 a 1 a Australia.

Por último, se encargó de volver a detallar lo que más lo asombraba sobre Messi: “Tiene algo extra, más que una persona común, no lo sé. Pero quizá en su cerebro. Parece que las cosas se mueven lentamente frente a él, debido a su propia velocidad”, concluyó el exjugador de la celeste y blanca. Qué pasó con el “Papu” Gómez Después de la obtención de la tercera estrella en Qatar, Alejandro Gómez fue separado del plantel sin motivos revelados a estas alturas, aunque hay varias sospechas que hubo un encontronazo con varios jugadores del plantel y Lionel Scaloni ni siquiera lo convocó para los festejos del Mundial en Argentina. Papu Gómez, de todo a nada. Diario Digital Conclusión Luego de eso, su carrera comenzó a ir para abajo. Sin lugar en el Sevilla de España, volvió a Italia y a los pocos meses le hicieron un test de antidoping en el que saltó positivo en terbutalina, fármaco con acciones broncodilatadoras para el tratamiento a corto plazo del asma y de obstrucciones pulmonares, y fue suspendido sin jugar durante 2 años. Tras cumplir con el plazo indicado, se mudó al Padova, del mismo país, y solo pudo disputar 10 partidos. Tras estar en negociaciones para continuar, llegó el Forte Virtus de Emiratos Árabes con una buena propuesta económica y se encuentra listo para debutar con el conjunto celeste.