Escándalo: hinchas de Argentina y Argelia se pelearon a horas del partido

A pocas horas del partido entre las selecciones de ambos países, en Kansas City, simpatizantes se pelearon a golpes en Times Square, Nueva York.

Hinchas de la Selección Argentina se enfrentaron a trompadas con sus pares de Argelia durante la tarde del lunes en pleno centro de Nueva York , donde se llevó a cabo un banderazo en la antesala del cruce de ambas selecciones por la primera fecha del grupo J del Mundial 2026 .

La pelea tuvo lugar en uno de los espacios públicos más fotografiados de Estados Unidos , ante la sorpresa de los turistas que transitaban por la zona. Tuvo que intervenir la Policía local y, según trascendió, hubo un detenido.

Desde la cuenta de Instagram @brutofficiel difundieron un video de la situación que luego se replicó en varias redes sociales. En las imágenes se ve un enfrentamiento, empujos y corridas entre personas identificadas con los colores albicelestes contra otro grupo que porta la vestimenta del seleccionado africano.

Las fuerzas policiales de Nueva York intervinieron y separaron a los aficionados, luego de recibir un llamado al 911 por disturbios a las 21.54 del lunes en la intersección de West 46th Street y Broadway, dentro de la jurisdicción del precinto de Midtown North.

Sin embargo no todas fueron malas. Por otro lado, en otro punto de Estados Unidos, cientos de argentinos participaban de un multitudinario banderazo en Kansas City para acompañar a la Selección Argentina de Messi antes de su estreno mundialista.

Se viene el debut de Argentina

La Selección Argentina comienza este martes por la noche su participación en el Mundial 2026 cuando se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J. El encuentro, que está programado para las 22 (hora argentina), se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas.

Se podrá ver a través de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro será el polaco Szymon Marciniak, mientras que en el VAR estará su compatriota Tomasz Kwiatkowski.