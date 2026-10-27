Escándalo con Kylian Mbappé en China: perdió contratos millonarios, fue censurado en redes y suspendieron LaLiga

El delantero del Real Madrid quedó en el centro de una fuerte polémica por un video en el que aparentemente bromeó sobre Mao Zedong. Tres empresas cancelaron sus acuerdos comerciales, mientras que la televisión estatal china suspendió las transmisiones del fútbol español.

Kylian Mbappé protagonizó una controversia en China después de la viralización de un video en el que hizo referencia a un meme que aparentemente lo comparaba con el histórico dirigente comunista Mao Zedong . Las declaraciones del futbolista francés provocaron una ola de críticas, la cancelación de contratos publicitarios , restricciones en redes sociales y la suspensión de las transmisiones de LaLiga por parte de la televisión estatal china.

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La polémica comenzó después de que circulara una grabación en la que el delantero del Real Madrid habló sobre los memes que utilizan su imagen y señaló que uno de los más graciosos que vio consistía en un montaje de su rostro sobre el de quien creía que era "un dictador chino" .

Según interpretaron distintos usuarios y medios del país asiático, el futbolista hizo referencia a una imagen que superpone su cara con la de Mao Zedong , líder de la revolución comunista que proclamó la República Popular China en 1949 y falleció en 1976.

La repercusión fue inmediata y trascendió las redes sociales, con consecuencias comerciales y mediáticas para el jugador, que cuenta con millones de seguidores en el mercado chino.

En medio de las críticas, las compañías chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron este martes la finalización inmediata de sus acuerdos comerciales con el delantero francés.

Mbappé pierde varios contratos publicitarios en China. F24

Las empresas, vinculadas con los sectores de bebidas, productos lácteos y quesos, difundieron comunicados con argumentos similares para justificar la decisión.

En sus declaraciones, aseguraron mantener una política de "tolerancia cero" frente a actos o expresiones "que hieran los sentimientos nacionales".

La ruptura representó un golpe para los vínculos comerciales de Mbappé con el mercado asiático, donde las tres marcas utilizaron ampliamente su imagen durante la última Copa del Mundo.

En aquella oportunidad, las compañías difundieron campañas publicitarias protagonizadas por el futbolista, algunas de ellas elaboradas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La noticia también provocó una fuerte repercusión en Weibo, una de las principales redes sociales de China. La frase "Las bebidas Dongpeng ponen fin a la colaboración con Mbappé" se convirtió en el tema más comentado de la plataforma, con aproximadamente 430 millones de visualizaciones.

Entre los mensajes publicados, algunos usuarios reclamaron medidas adicionales contra el delantero y cuestionaron a las empresas por sus anteriores acuerdos comerciales.

"Nunca más compraré productos de Dongpeng o Mengniu si no se emprenden acciones legales", expresó uno de los usuarios, que pidió una indemnización por parte del futbolista.

Censuraron a Mbappé en redes sociales y eliminaron su nombre del Balón de Oro

Las consecuencias de la controversia también alcanzaron a los medios deportivos y las plataformas digitales chinas. El portal especializado Dongqiudi, uno de los principales sitios de información futbolística del país, decidió eliminar el nombre de Mbappé de su publicación sobre la clasificación del Balón de Oro 2026.

El delantero del Real Madrid terminó en el segundo puesto, detrás del inglés Harry Kane, mientras que el español Lamine Yamal completó el podio.

Sin embargo, en la lista publicada este martes, el medio identificó normalmente al ganador y al tercer clasificado, pero sustituyó el nombre del francés por la expresión china "chá wú ci rén", que significa "no existe tal persona" o "persona no encontrada".

Además, el portal difundió una fotografía de Mbappé en blanco y negro, un recurso visual que en las redes sociales chinas suele utilizarse para representar a personas fallecidas.

Un día antes, Dongqiudi publicó un comunicado en el que calificó las declaraciones del jugador como "inaceptables" y aseguró que no las traduciría porque consideraba que afectaban los sentimientos de los aficionados y de la población china.

En paralelo, el futbolista también sufrió restricciones en Xiaohongshu, plataforma conocida internacionalmente como RedNote y frecuentemente comparada con Instagram. La cuenta asociada a su nombre informó que tenía prohibido realizar publicaciones "por violar las reglas de la comunidad".

El delantero cuenta con aproximadamente un millón de seguidores en Weibo y otros 1,1 millones en Xiaohongshu, dos de las principales plataformas digitales del país.

China respondió a las declaraciones de Mbappé sobre Mao Zedong

La controversia también llegó al Gobierno chino, que se pronunció públicamente sobre las declaraciones del futbolista. Durante una conferencia de prensa celebrada este martes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, consideró comprensible el rechazo que provocó el video.

"Cualquier comentario o acto que hiera los sentimientos del pueblo chino se enfrenta, naturalmente, a un rechazo común por parte de toda la sociedad china", sostuvo el funcionario.

El episodio adquirió una dimensión particular por la figura de Mao Zedong, conocido como el "Gran Timonel", quien encabezó la revolución comunista y gobernó el país desde la fundación de la República Popular China hasta su muerte, en 1976.

La reacción de las empresas, los medios y las autoridades reflejó la sensibilidad política que generó la referencia del jugador a una de las principales figuras históricas del país.

La televisión estatal de China suspendió las transmisiones de LaLiga

Las consecuencias del escándalo también afectaron al fútbol español, después de que la televisión pública china CCTV resolviera suspender las retransmisiones de LaLiga y de los partidos relacionados con Kylian Mbappé.

Según informó el medio local The Paper, que citó fuentes vinculadas con la radiotelevisión estatal, la medida comenzó a regir durante la noche del lunes.

La decisión también contempló la eliminación de anuncios y videos protagonizados por el delantero francés de los espacios de difusión de la cadena.

De esta manera, la controversia dejó de limitarse a los acuerdos publicitarios individuales del futbolista y alcanzó a la exposición televisiva del campeonato español en uno de los mercados internacionales más importantes.

La suspensión se produjo apenas un día después de que Mbappé terminara segundo en la votación del Balón de Oro 2026, cuyo ganador fue Harry Kane.

Mientras las críticas continuaron en las redes sociales chinas, el delantero del Real Madrid quedó frente a una serie de consecuencias comerciales y mediáticas derivadas de una grabación que inicialmente se difundió como una conversación sobre los memes protagonizados por su imagen.