La AFA prepara un cambio histórico para 2027: la Liga Profesional avanza a un torneo de 30 equipos, todos contra todos y playoffs

El proyecto que gana consenso entre los dirigentes de la Liga Profesional elimina las dos zonas y propone 30 fechas, con doble clásico y eliminación directa para definir los torneos Apertura y Clausura. Se mantendrían los promedios, la Tabla Anual y los 30 equipos, aunque la implementación podría postergarse hasta 2028 por cuestiones de calendario.

En la última reunión de Comité Ejecutivo se presentó una propuesta que se viene trabajando en los últimos meses: modificar el Torneo de Primera División desde la próxima temporada.

El fútbol argentino se encamina hacia una nueva modificación de su campeonato de Primera División. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza implementar desde 2027 un formato que mantendría los 30 equipos en la máxima categoría, pero eliminaría la división en zonas para establecer un torneo de todos contra todos. La iniciativa, que fue presentada ante los dirigentes de la Liga Profesional, comenzó a sumar adhesiones y podría avanzar en las próximas reuniones.

La propuesta, que se viene trabajando desde hace varios meses, busca responder a uno de los cuestionamientos recurrentes al actual sistema de competencia: que los equipos no se enfrentan con todos sus rivales durante la fase regular. Con el nuevo esquema, cada club disputaría 30 partidos a lo largo de la temporada, con encuentros frente a los otros 29 integrantes de la categoría y una fecha adicional de clásicos para garantizar que los principales enfrentamientos se jueguen en ambas canchas.

El proyecto fue impulsado por Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, y presentado ante el Comité Ejecutivo como una alternativa para reorganizar el calendario. Aunque originalmente se evaluaba su aplicación a partir de 2028, el crecimiento del consenso entre las instituciones abrió la posibilidad de adelantarlo a 2027.

La discusión deberá contemplar, de todos modos, los tiempos de organización, la confección del calendario y las consecuencias deportivas de reducir la cantidad de jornadas respecto del esquema vigente. La fecha de implementación es uno de los puntos que todavía deben resolverse.

El cambio central consiste en reemplazar las dos zonas por una tabla única. Los 30 equipos competirían bajo el sistema de todos contra todos, con un calendario de 30 fechas y una distribución de localías que se invertiría en la temporada siguiente. De esta manera, cada institución tendría la posibilidad de enfrentarse con todos sus rivales y disputar los partidos en condición de local y visitante a lo largo de las temporadas.

El formato mantendría los torneos Apertura y Clausura, aunque con una particularidad: cada uno tendría una fase regular de 15 fechas y una definición mediante playoffs.

El Campeonato de Primera División vuelve a sufrir fuertes modificaciones de cara al futuro inmediato. La intención es que se produzcan a partir de 2027. X

En el primer semestre, al completarse la fecha 15, se realizaría un corte en la tabla de posiciones. Los 16 mejores equipos avanzarían a los cruces eliminatorios para definir al campeón del Torneo Apertura. La clasificación se resolvería mediante partidos de eliminación directa, de acuerdo con el reglamento que se establezca para la competencia.

Después del receso de invierno comenzaría la segunda mitad del campeonato. Las fechas 16 a 30 corresponderían al Torneo Clausura, que tendría una clasificación propia y comenzaría con las posiciones en cero. Al finalizar esa etapa, los 16 mejores volverían a disputar los playoffs para consagrar al campeón del segundo semestre.

El esquema permitiría conservar dos títulos de torneo corto por año, pero con una fase regular en la que todos los equipos se enfrentarían entre sí. El regreso de una fecha especial de clásicos también aparece entre los puntos destacados de la iniciativa, con el objetivo de asegurar los cruces tradicionales sin alterar el principio de competencia general.

La Tabla Anual, los descensos y las copas

Otro de los puntos centrales es la continuidad de la Tabla Anual. Esta clasificación reuniría los resultados de los 30 partidos de la temporada y seguiría siendo determinante para establecer los descensos, las plazas para las copas internacionales y la consagración del campeón de Liga.

El equipo que termine en el primer puesto de esa tabla sería reconocido como campeón de la Liga Profesional, mientras que los ganadores de los playoffs obtendrían los títulos del Apertura y del Clausura. El sistema también mantendría los promedios como mecanismo para definir los descensos, aunque la reducción de jornadas respecto de algunos formatos recientes obligaría a revisar su aplicación y sus efectos deportivos.

La principal diferencia respecto del sistema actual sería que la clasificación anual surgiría de enfrentamientos contra todos los equipos de Primera División. Eso permitiría establecer una comparación más homogénea entre los clubes para definir tanto el campeón de Liga como los lugares de acceso a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Si la propuesta se aprueba para 2027, la temporada podría tener al menos cuatro títulos vinculados directamente con la Liga Profesional: el Torneo Apertura, el Torneo Clausura, la Liga Profesional definida por la Tabla Anual y el Trofeo de Campeones, que enfrentaría a los ganadores del Apertura y el Clausura.

A esa lista se sumarían las competencias que ya integran el calendario nacional: la Copa Argentina, la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones.

El nuevo formato no resolvería por sí solo el debate sobre la cantidad de equipos en Primera División ni sobre el calendario general del fútbol argentino. Sin embargo, buscaría introducir un criterio de competencia más uniforme sin modificar el número de participantes, una condición que cuenta con respaldo entre buena parte de los dirigentes.

La definición llegará en las próximas instancias de discusión institucional. Si se impone la intención de adelantar el cambio, la Liga Profesional deberá ajustar el calendario para ponerlo en marcha en 2027. Si los tiempos de organización no lo permiten, la reforma podría quedar para 2028.