Escándalo en la Selección femenina: renunciaron tres jugadoras con fuertes críticas a la AFA

"Representar a tu país, intentar siempre dejar todo, esforzarte, sacrificarte y dejando mil cosas de lado, llega un punto que cansan las injusticias , que cansa no ser valorada, no ser escuchada y peor aún ser humilladas; hay que tener memoria, ser empáticas con la que tengo al lado, porque si no lo soy indudablemente no puedo estar en un equipo ", remarcó por su parte Julieta Cruz.

Bajo el argumento de que "no hay plata", además, para esta fecha FIFA las jugadoras no recibieron el dinero usual para los viáticos, dado que ambos partidos serán en la Ciudad de Buenos Aires, y tampoco tendrán una remuneración por jugar los amistosos.

Ante este escenario, las jugadoras decidieron dar un paso al costado y no seguir formando parte de la Selección argentina. "De mi parte, decido no seguir dando la cara , poniendo el pecho por personas que solo aparecen para la foto, por las que no les interesa que el fútbol femenino crezca. Decido no seguir siendo parte del retroceso", dijo Benítez, con una fuerte crítica a las autoridades del fútbol local.

Embed - Lorena Benitez on Instagram: "Quería expresar y compartir con ustedes mi motivo de ausencia en esta Fecha FIFA . Fue una decisión personal , por varios motivos tristísimos que vengo viviendo con la selección de mi país. En primer motivo, una situación que desde los 14 años cuando formaba parte del SUB17 no me tocaba vivir , que fue no tener la posibilidad de un Desayuno o Almuerzo en las citaciones de entrenamiento con la Preselección del día Martes y miércoles pasado ,la respuesta de siempre? "NO HAY PLATA" . El cual esos días recibimos al finalizar el entrenamiento Un SÁNDWICH DE J&Q CON UNA BANANA, teniendo que llegar a nuestras casas al rededor de las 15hs ,16hs o más , sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en Transporte Público. Otro motivo fue enterarnos que los viáticos que normalmente recibimos por FECHA FIFA NO IBAN A SER PAGADOS (Ya que se hacía en Buenos Aires) , también remarcar que fue hecho acá para "NO TENER GASTOS " y que las jugadoras no reciban nada "YA QUE NO HAY PLATA" , pero a nuestras familias si COBRARLES $5.000 EL INGRESO AL ESTADIO. Y así millones de cosas que hemos pasado, siendo BOLUDEADAS una y otra vez. Sinceramente vestir la camiseta de la selección argentina es lo más lindo que hay, representar a mi país es lo más lindo que hay. Pero también es lindo que valoren nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio para poder estar ahí de la mejor manera, de mi parte con millones de problemas del césped para fuera , aún así me levanto todos los días para ir a entrenar y dar lo mejor de mí, y estoy segura que así seguramente estará la gran mayoría. Sigue en comentarios "

Por su parte, Olivero se despidió al manifestar: "Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. ¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras", sostuvo.

Embed - Laurina Oliveros on Instagram: " Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. ¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras."

Estefanía Banini explicó por qué decidió no jugar más en la Selección argentina

Estefanía Banini, uno de los emblemas históricos de la Selección argentina, al igual que las nuevas desafectadas, ya había anunciado que no continuaría en el equipo.

Hace algunas semanas explicó el porqué de su ausencia: "Hay muchas jugadoras que no estamos por temas no futbolísticos. Nos agotó la falta de interés por la rama femenina, por eso dimos un paso al costado, creímos que era el paso ideal. No fue una decisión fácil. Yo hablo por mí, pero esto lo han pasado varias jugadoras. Ninguna se ha ido solo porque ha querido, sino por diferentes malos tratos, porque creemos que el fútbol femenino en Argentina puede mejorar", había expresado, en el mismo sentido que las jugadoras que hoy anunciaron que tampoco continuarán en el equipo.

A partir de las nuevas renuncias, Banini se volvió a referir a la situación en sus redes sociales y expresó: "Cuestión de tiempo. Gracias por animarse a hablar".

Cuestión de tiempo!

Gracias por animarse a hablar

Gracias por animarse a hablar https://t.co/6QKS3Nox9m — Estefania Banini (@EstefiBanini_10) May 27, 2024

Fútbol femenino en Argentina: entre avances y retrocesos, continúa la lucha por mejores condiciones

Luego del Mundial de Francia 2019, y tras largas protestas de las propias integrantes del plantel, el fútbol femenino logró importantes avances en Argentina. Hasta el fuerte reclamo que alzaron las jugadoras en la Copa América 2018, habían pasado 18 meses sin competir, no les pagaban ni el viático para ir a entrenar, no tenían botines ni indumentaria en buenas condiciones y tenían que jugar en césped sintético.

Además de lograr un gran avance en todos estos sentidos, se alcanzó en marzo de 2019 la profesionalización del deporte. Esto implica que todos los clubes de Primera A deben tener un mínimo de 8 contratos por plantel -aunque el sueldo equivalía al de Primera C masculina.

Si bien los avances en los últimos años fueron notorios, situaciones como las que compartieron las jugadoras este lunes significan un fuerte retroceso para el deporte.