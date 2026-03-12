Los principales pilotos de la Fórmula 1 fueron muy duros con las autoridades de la categoría por los profundos cambios en la reglamentación de los motores, ya que por ser 50% eléctricos pierden potencia y generan adelantamientos "artificiales".

Las críticas de los pilotos a la Fórmula 1 por los nuevos motores y los adelantamientos "artificiales"

Una nueva era en la Fórmula 1 comenzó esta temporada a raíz del profundo cambio en la reglamentación de los autos. A partir de 2026, la FIA implementó una nueva normativa para los motores en sus unidades de potencia, estableciendo una distribución equilibrada del 50% de energía eléctrica y 50% de potencia térmica .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta arquitectura mantiene el motor de combustión interna (ICE) V6 turbo de 1.6 litros, pero aumenta drásticamente la capacidad eléctrica de 120 kW a 350 kW, reduciendo proporcionalmente el aporte del motor de gasolina para lograr una potencia total combinada cercana a los 1.000 CV.

El nuevo problema es que pese a que se esté presionando el pedal a fondo, no gana velocidad: se llama super clipping, algo que sucede cuando la batería se descarga y no puede suministrar la potencia necesaria.

Varias figuras de la categoría se quejaron por los monoplazas del 2026, que pierden velocidad en las rectas debido a la falta de potencia eléctrica y producen sobrepasos "artificiales". De hecho, la Fórmula 1 sacó pecho por este aspecto en el Gran Premio de Australia , ya que este año 120 adelantamientos contra los 45 del 2025.

“Quizás podría haber usado mi energía con más inteligencia para defenderme cuando lo adelanté (a Leclerc), pero eso me costó cuando él me rebasó. Fue bastante estresante desde el coche” , dijo George Russell , primer ganador del 2026.

El último campeón, Lando Norris, disparó tras la carrera: “Esto no es para mí. Es una pena, es muy artificial, depende de lo que decida hacer la unidad de potencia y, a veces, lo hace al azar. Te adelantan cinco coches y, en algunas ocasiones, no puedes hacer nada al respecto”.

Por su parte, Max Verstappen, uno de los más críticos con la nueva reglamentación, sostuvo: “Espero sinceramente que durante este año podamos encontrar algunas soluciones para que esto sea más agradable para todos”.

Más allá del espectáculo, el asunto de las baterías empieza a ser un problema de seguridad. Sin ir más lejos, Franco Colapinto fue protagonista por una salvada magistral cuando el auto Liam Lawson se mancó en la partida por su batería.

“Al llegar a la parrilla, tenía la batería baja, así que la salida fue muy estresante”, comentó Kimi Antonelli, de Mercedes.

Evolución y cambios clave en la Fórmula 1:

La arquitectura de la unidad de potencia (Power Unit) ha sufrido una simplificación técnica importante para adaptarse a este nuevo reparto:

Eliminación del MGU-H: Se ha eliminado el componente encargado de recuperar energía de los gases de escape, simplificando el diseño del sistema.

Se ha eliminado el componente encargado de recuperar energía de los gases de escape, simplificando el diseño del sistema. Potencia Eléctrica: El nuevo sistema eléctrico de 350 kW (aproximadamente 470 CV) es ahora un pilar fundamental del rendimiento, igualando en peso al motor de combustión.

El nuevo sistema eléctrico de 350 kW (aproximadamente 470 CV) es ahora un pilar fundamental del rendimiento, igualando en peso al motor de combustión. Combustibles Sintéticos: El motor de combustión interna está diseñado específicamente para funcionar con combustibles 100% sintéticos, lo que obliga a los equipos a optimizar la eficiencia y la gestión térmica bajo estándares de sostenibilidad.

El motor de combustión interna está diseñado específicamente para funcionar con combustibles 100% sintéticos, lo que obliga a los equipos a optimizar la eficiencia y la gestión térmica bajo estándares de sostenibilidad. Gestión de Energía: Con la mayor dependencia de la batería y la parte eléctrica, la estrategia de despliegue de potencia durante la vuelta (especialmente para adelantamientos) es más crítica que nunca.

Este cambio busca no solo nivelar la competitividad entre equipos, sino también alinear la tecnología de la F1 con desarrollos de movilidad sostenible aplicables a vehículos de calle.