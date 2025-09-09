Flamengo pidió a la ONU ser reconocido como la primera nación simbólico-cultural

El Flamengo de Brasil lanzó un pedido formal a la ONU y abrió una petición para que fans y socios apoyen su reconocimiento como nación simbólico-cultural.

El Flamengo de Brasil, es el equipo más popular de su país y por lo tanto, de los más grandes del continente y del mundo. Este martes, la institución hizo un pedido insólito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigiendo en un video institucional, ser reconocido como la " primera nación simbólico-cultural del mundo ”.

Nação na ONU! É isso mesmo: A Nação Rubro-Negra quer ser reconhecida como a primeira Nação Simbólico-Cultural do Mundo. Somos um povo de mais de 45 milhões de pessoas unidas por um mesmo sentimento. Temos nossa cultura, nosso território, nossa bandeira, nosso jeito de falar.… pic.twitter.com/x3f1q0xCGq

El Club de Regatas de Flamengo, también comunicó que realizó una solicitud formal a la ONU, así que no se trata solo de una campaña promocional. En el video, relatado por el máximo ídolo de la institución, Zico , deja en claro que busca posicionarse más allá de lo deportivo: “Somos un pueblo de más de 45 millones de personas unidas por un sentimiento común. Tenemos nuestra cultura, nuestro territorio, nuestra bandera, nuestra forma de hablar”.

Por otra parte, el campeón de la Copa Libertadores de 1981 explica cuáles son los motivos del club para realizar semejante solicitud: “ Si fuéramos un país, tendríamos la 36.ª población más grande del mundo. Somos más de 45 millones de personas unidas bajo una sola bandera ”.

O Galinho convocou e agora é com a Nação. Pleiteamos que a ONU nos reconheça como a primeira Nação Simbólico-Cultural do Mundo. Apoie a causa, mostre a força da Nação unida e assine a petição em https://t.co/du2miD0UFR #NacaoNaONU pic.twitter.com/7oRDWTekpR

Cómo sumarse a la campaña de Flamengo

El comunicado también busca hacer participar a sus socios, fanáticos y hasta cualquier persona que crea que la petición es legítima. A través del sitio peticao.flamengo.com.br. se puede apoyar la iniciativa con algunos datos como nombre, apellido, teléfono y DNI. Con esta propuesta, el club carioca busca demostrar que su influencia excede lo deportivo y que su identidad colectiva puede aspirar a un reconocimiento cultural único en el mundo. La campaña a unas 7 horas de haber sido lanzada cuenta con 97.000 firmas.

Otro de los motivos del "Fla" es que además de ser el equipo más popular de Brasil, es tres veces campeón de la Copa Libertadores y una vez campeón mundial, en 1981 de la mano del mismo Zico, cara de la campaña del club.