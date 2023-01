"Queremos que Messi se quede de por vida en la Selección", deseó Palacios

"Poder estar en un Mundial, ganarlo y vivirlo de cerca con Messi después de todo lo que luchó, es un orgullo. Lo tiene más que merecido porque es el mejor del mundo y lo viene demostrando hace mucho tiempo", agregó el futbolista tucumano.

El ex River Plate volvió a su equipo, Bayer Leverkusen de Alemania, como campeón del mundo y mientras se prepara para la reanudación de la Bundesliga se refirió a la histórica conquista en Qatar con la "Albiceleste".

"No hay explicación, uno lo vive y quedará marcado para toda la vida. Soy un privilegiado de haber estado en ese lugar y ser campeón del mundo. Todavía no caigo", admitió el mediocampista, quien disputó tres de los siete partidos del seleccionado en el Mundial.

A los 24 años, Palacios tuvo su debut mundialista en la segunda fecha de la fase de grupos cuando ingresó para disputar los últimos 22 minutos del trascendental partido contra México.

"De todo el Mundial me quedo con mi debut porque será un recuerdo para toda la vida. Encima, con mi familia en el estadio, algo que no tiene explicación. Debutar en un mundial y representar al país es algo que me imaginé desde chico", contó "Pala".

El tucumano después participó de los octavos de final contra Australia (11 minutos) y de la semifinal ante Croacia (17 minutos).

"No arrancamos el Mundial de la mejor manera, pero desde arriba nos bajaron la línea de que había que estar tranquilos. El equipo nunca estuvo nervioso o incómodo y a medida que pasaban los partidos nos hicimos más fuertes", destacó Palacios.

Para el volante, una de las claves del títulos fue el "grupo" que formó Lionel Scaloni desde el inicio del ciclo y eso se reflejó en la competencia interna que se dio durante el torneo.

"Para el cuerpo técnico ninguno es titular y el que entra tiene que hacerlo de la mejor manera. A mí me pone contento el Mundial que hicieron Enzo (Fernández) y Alexis (Mac Allister) porque los conozco de chicos y compartimos muchas cosas", valoró el nacido en Famaillá pero criado en la localidad bonaerense de San Martín.

Palacios formó parte del ciclo de Scaloni desde el comienzo pero una lesión que sufrió en la previa del Mundial casi lo deja afuera de la lista.

"Cuando tenés un problema corrés desde atrás, pero estaba tranquilo y me enfoqué en pelear hasta el final. Soy un agradecido al cuerpo técnico que siempre confió en mí", señaló.

El futbolista surgido en el "Millonario" fue uno de los que más recorrió el país luego de la conquista ya que recibió homenajes en San Martín, Tucumán, San Juan y Santiago del Estero, y se sorprendió por el "cariño" que recibió de los hinchas.

Palacios reconoció que esta etapa "es difícil" ya que debe centrarse nuevamente en el club luego de ganar "algo muy grande" como un Mundial pero tiene por delante el objetivo de "demostrar" que está a la "altura" del fútbol europeo.

"La presión que se vivió en el Mundial fue muy grande pero nos sacamos una mochila muy grande de encima. Igualmente esto sigue y tendremos que dar la cara en todos lados porque la Argentina se merece estar arriba de todo", apuntó.

Palacios iniciará su tercer año seguido en la Bundesliga en Bayer Leverkusen y se quedará en el club luego de una charla que tuvo con el entrenador español Xabi Alonso, quien asumió hace diez partidos.

"El entrenador cuenta conmigo y estoy enfocado en Leverkusen", afirmó Palacios, quien según su análisis tuvo "altos y bajos" en su primera experiencia europea.

"Me costó adaptarme por las lesiones y problemas físicos", aceptó el mediocampista, quien a la pasada recordó las polémicas declaraciones del francés Kylian Mbappé sobre el fútbol sudamericano.

"El fútbol europeo es más rápido y físico que en Sudamérica. Como selección nos despreciaban y decían que no enfrentábamos a los mejores pero no entramos en ese juego. Se vio reflejado en la cancha que Argentina está a la altura y podemos competir con cualquiera", aseguró el único campeón del Mundo que jugará la segunda etapa de la Bundesliga alemana.