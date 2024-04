F1: McLaren anuncia otra sorprendente salida del equipo horas antes del Gran Premio de Japón

Tras la partida no hace más de 48 horas de su director técnico David Sánchez, ahora Emanuele Pirro, líder del programa de desarrollo de pilotos, se aleja de la escudería de Woking.

A hotas del GP de Japón, McLaren se sigue reestructurando. Ahora no le renovó contrato a Emanuele Pirro, líder del programa de desarrollo de pilotos.

Su anuncio se produjo tan sólo horas después de que se conociera la salida de David Sánchez, tres meses después de su llegada. A pesar de la cercanía en el tiempo entre ambos hechos, se dice que no son casos para nada similares. Según RacingNews365, McLaren decidió no extenderle a Pirro el contrato que les vinculaba.

Para acompañar al piloto de McLaren IndyCar Pato O'Ward y al reserva de F1 Ryo Hirakawa, el equipo contrató al campeón de la FIA F3 de 2023 Gabriel Bortoleto, a la piloto de la F1 Academy Bianca Bustamante, al junior estadounidense Ugo Ugochukwu y firmó una opción de un año sobre el talento italiano de Fórmula 4 Brando Badoer.

Pirro, ex piloto probador de McLaren F1 había sido el encargado de dirigir el programa, tras unirse a la estructura en 2023, pero ahora anunció su partid a través de las redes sociales.

Pirro se unió con un contrato de un año, que no fue prorrogado ya que McLaren trasladará el programa de jóvenes pilotos a la empresa para estar bajo el liderazgo de la recién nombrada directora de operaciones de negocios de F1, Stephanie Carlin.

Carlin, que fue directora del equipo Rodin Carlin de F2 y de la Academia de F1, contará con el apoyo de los ingenieros de McLaren para dirigir el programa de pilotos de McLaren.

En un post de Instagram, el italiano escribió: "Después de un año de duro trabajo y satisfacción, dejaré el DDP de McLaren.

Despedida

"Junto con el equipo de Fórmula 1, fui capaz de poner en marcha una estructura para ayudar a desarrollar pilotos jóvenes, talentosos y trabajadores en futuros campeones de McLaren".

"Llevé a cabo esta tarea lo mejor que pude, seleccionando y fichando a jóvenes estrellas que realmente creo que pueden grabar sus nombres en los libros de historia".

McLarenF1.jpg Emanuele Pirro, líder del programa de desarrollo de pilotos de McLaren estuvo un año en la escudería de Woking, pero no le fue renovado su contrato. Dos días antes habia djeado la escudería su director técnico David Sánchez @wearetherace

"Confío en que los recursos internos que dirigirán el DDP continuarán mi camino y ayudarán a que el programa crezca, dando el tipo de apoyo único que necesitan los pilotos en desarrollo junto con la profesionalidad y la experiencia de los grandes equipos a los que todos representan.

"He hecho todo lo posible para transmitir las lecciones aprendidas y los errores cometidos a lo largo de una vida en el automovilismo y ahora me hago a un lado y dejo que el programa camine sobre sus propias piernas, agradecido por la oportunidad que se me ha dado.

"Deseo todo lo mejor a Gabriel, Ugo, Bianca, Pato, Ryo y Brando, junto con los futuros pilotos con los que ya se ha iniciado una colaboración. Con todos ustedes y el de los competidores, el futuro del deporte que tanto he llegado a amar está en buenas manos. Ahora estoy listo para nuevos retos...".

El martes, el equipo McLaren F1 también anunció otra reestructuración de su departamento técnico, con la salida de mutuo acuerdo del ex ingeniero de Ferrari David Sanchez después de sólo tres meses debido a un "desajuste". Rob Marshall, antiguo incondicional de Red Bull, es ahora el diseñador jefe del equipo.