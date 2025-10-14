Falleció un hincha de Platense tras el encuentro ante Deportivo Riestra







El hombre se había descompensado durante el partido y finalmente se confirmó la noticia de su defunción.

El partido finalizó 1 a 1, aunque terminó pasando a segundo plano tras conocerse la el fallecimiento de un hincha que se había descompensado en la tribuna Roberto Goyeneche

Luego de sufrir una descompensación en la tribuna Roberto Goyeneche del Estadio Ciudad de Vicente López, se confirmó durante este martes por la tarde la triste noticia del fallecimiento de un hincha de Platense. El club emitió un comunicado vía redes sociales notificando la muerte del hincha Calamar Osvaldo David Muñoz y dando su "más sentido péseme a sus familiares y allegados".

Cuando se disputaba el encuentro entre Platense y Deportivo Riestra por el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura, el partido entre malevos y calamares que finalizó 1 a 1, terminó pasando a un segundo plano por la noticia de que un hincha de Platense se había descompensó en la tribuna. El hecho ocurrió a las 19.37 en la tribuna Roberto Goyeneche, mientras se disputaba el partido.

A pesar de que el juego no se detuvo, inmediatamente se activó el protocolo de emergencias y el personal médico ingresó a la tribuna dos minutos después para asistir al hincha Calamar, y a las 19.41 fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal de Vicente López. Pese a intentar ser reanimado, Osvaldo David Muñoz falleció dentro del centro de salud.

El comunicado de Platense tras conocerse la noticia del fallecimiento de Osvaldo David Muñoz Por su parte, Platense informó en un comunicado que cuenta con registros fílmicos de lo sucedido y que el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su análisis. En el comunicado, el Calamar expresó sus condolencias a la familia, allegados y amigos del fallecido, a quienes acompañó en el dolor por la pérdida. Además, dio el "más sentido pésame en este momento de tanto dolor y los acompañamos ante la irreparable pérdida de un Calamar."

La institución no brindó detalles adicionales sobre las causas de la descompensación ni sobre el avance de las actuaciones posteriores.

