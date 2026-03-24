Fecha FIFA: Sudamérica entra en ritmo y la Selección argentina queda en el centro del debate + Seguir en









La ventana internacional previa al Mundial 2026 pone a prueba a los equipos sudamericanos, con amistosos de distinto nivel y miradas puestas en la preparación real de cada selección.

Messi encabeza el plantel argentino en la fecha FIFA Foto: EFE

Se aproxima una nueva Fecha FIFA, un período clave dentro del calendario internacional que permite a las selecciones disputar amistosos y ajustar detalles antes de las grandes competencias . En este caso, se trata de la última ventana antes del Mundial que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, lo que eleva la importancia de cada partido.

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En ese contexto, la Selección argentina aparece bajo la lupa. Tras la caída de la Finalissima frente a España, el equipo dirigido por Lionel Scaloni debió reorganizar su agenda a contrarreloj y terminó cerrando compromisos ante Mauritania y Zambia, dos rivales de bajo ranking internacional.

La situación generó cuestionamientos, ya que la campeona del mundo será la única selección sudamericana que no enfrentará a equipos clasificados al próximo Mundial en esta doble jornada.

Rivales exigentes para los sudamericanos Mientras tanto, otras selecciones de la región aprovecharán la ventana con desafíos de mayor jerarquía. Brasil y Colombia sobresalen con amistosos frente a potencias europeas como Francia y Croacia, en duelos que sirven como verdaderos termómetros competitivos.

También aparecen bien posicionadas Ecuador y Paraguay, que medirán fuerzas ante equipos como Países Bajos y Marruecos, ambos con aspiraciones mundialistas.

argentina ecuador También aparecen bien posicionadas Ecuador y Paraguay, que medirán fuerzas ante equipos como Países Bajos y Marruecos, ambos con aspiraciones mundialistas. Por su parte, Bolivia afrontará un compromiso determinante en el repechaje frente a Surinam, en busca del último boleto a la Copa del Mundo, mientras que selecciones como Chile, Venezuela y Perú alternarán entre rivales de diferentes continentes para ajustar sus planteles. En definitiva, la Fecha FIFA no solo marca el cierre de la preparación previa al Mundial, sino que también deja expuestas las estrategias de cada federación. En ese escenario, la Argentina llega con interrogantes abiertos sobre la exigencia de sus amistosos, en contraste con otros equipos sudamericanos que apostaron por rivales de mayor nivel para medir su verdadero potencial.