Festival de Messi: uno por uno, los tres goles de la victoria ante Argelia

El capitán argentino anotó por triplicado en la victoria ante los africanos. El primer tanto llegó en el inicio del partido, mientras que los dos restantes los convirtió en el complemento. Así, llegó a los 16 goles e igualó al alemán en la cima de la tabla histórica de goleadores de la competencia.

Argentina abrió este martes su participación en el Mundial 2026 con una goleada ante Argelia. Lionel Messi , el capitán del seleccionado nacional, marcó un hat-trick y alcanzó el récord de Miroslav Klose como máximo artillero de la Copa del Mundo. Uno por uno, los tres goles.

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A los 16 minutos del primer tiempo, el "Diez" tomó la pelota en mitad de cancha tras un pase entre líneas, avanzó unos metros con pelota dominada y estampó un zurdazo casi al ángulo, inatajable para Luca Zidane, para estampar el 1 a 0 argentino en Kansas.

Minutos antes ya le habían anulado un gol al 10 argentino por una posición adelantado cuando definió impecable ante la salida del arquero, pero pudo recuperarse con ese zapatazo.

¡GOLAAAAAAZO CAPITÁN! A los 17', Messi puso el 1-0 ante Argelia en el debut. ¡VAMOS, SELECCIÓN! pic.twitter.com/l7r9D02BJW

En el complemento llegó el segundo. Cuando iban 15 minutos, Alexis Mac Allister recibió fuera del área y sacó un remate potente y rasante, aunque centralizada, que fue despejada por Zidane. E l capitán de Argentina fue oportunista para aprovecharse de un rebote y ampliar la ventaja de la Selección argentina.

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A los 60', Messi aprovechó el rebote de Zidane y puso el 2-0 ante Argelia. pic.twitter.com/QW8DR8G79I — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

Hat-Trick de Messi ante Argelia

Quince minutos después de su segundo gol en la noche, llegó el tercero y último de la noche. Recibió sobre la medialuna del área rival y sacó un zurdazo bajo letal, que entró pegado al palo derecho del arquero argelino.

Así, el “10” convirtió su primer hat-trick en un Mundial y se llevará a su casa una pelota que significa mucho más que un premio: alcanza al alemán Miroslav Klose y se convierte en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con 16 tantos.

Sin convertir goles en Sudáfrica 2010, el astro del fútbol argentino convirtió en una ocasión en Alemania 2006, hizo cuatro en Brasil 2014, otro más en Rusia 2018 y se destapó en un Qatar 2022 inolvidable, con siete tantos.