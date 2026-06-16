Lionel Messi hizo historia: se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Mundiales

El capitán argentino alcanzó un récord sin precedentes en el debut ante Argelia. Además, llegó a los 200 partidos con la Selección y amplió una carrera que ya lo ubica entre las más importantes de todos los tiempos.

Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Mundiales, alcanzando la marca en el debut ante Argelia.

Lionel Messi volvió a romper una barrera histórica este martes al convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo . El rosarino alcanzó la marca durante el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 , sumando otro capítulo excepcional a una trayectoria repleta de récords.

Con su presencia en Kansas City, el capitán albiceleste dejó atrás una marca que hasta ahora ningún jugador había conseguido alcanzar. Aunque Cristiano Ronaldo también tiene la posibilidad de disputar su sexto Mundial con Portugal en esta edición, Messi fue el primero en lograrlo al salir a la cancha con la camiseta argentina.

La nueva marca llegó acompañada de otro número impactante: el encuentro frente a Argelia representó además el partido número 200 de Messi con la Selección Argentina .

A lo largo de más de dos décadas con la Albiceleste, el rosarino acumuló 118 goles y 61 asistencias , convirtiéndose en el máximo goleador histórico y el máximo asistidor del seleccionado nacional.

Su legado también quedó reflejado en los títulos. Messi fue el líder del equipo que conquistó el Mundial de Qatar 2022 , además de obtener las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima 2022 .

De sus 200 encuentros con la Selección, 27 corresponden a Copas del Mundo y 39 a Copas América, mientras que las Eliminatorias Sudamericanas explican buena parte de su recorrido, con 72 presentaciones, 36 goles y 14 asistencias.

A los 39 años, Messi volvió a demostrar que sigue desafiando los límites de la historia. Esta vez no fue con un gol ni con una asistencia, sino con una marca inédita: ser el primer futbolista en jugar seis Mundiales, un récord que lo consolida aún más como una de las grandes leyendas del deporte.

Lionel Messi: un pulverizador de récords nato

Sin embargo, este no es el único récord que batió ante Argelia. Al convertir un triplete ante Argelia, el astro se transformó en el jugador más longevo en convertir en un Mundial para Argentina con 38 años, 11 meses y 23 días. El rosarino superó a Martín Palermo, autor de un gol ante Grecia en Sudáfrica 2010 con 36 años y 227 días.

Embed ¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/c6sQezkwOn — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

Pero este martes no fue el único hito de Messi en el calendario reciente. El pasado 10 de junio, en el amistoso preparatorio ante Islandia, la Pulga ya había roto otra marca al convertir con la camiseta albiceleste con 38 años, 11 meses y 18 días, convirtiéndose en el jugador más longevo en marcar con la Selección Argentina, superando la marca histórica que ostentaba Ángel Labruna desde 1957.

Mientras tanto, también logró su gol número 16 en mundiales, igualó la marca de Miroslav Klose, convirtiendose junto al alemán en el máximo artillero en la historia de las citas. Asimismo, alcanzó la cifra de de 914 goles en su carrera, 120 con la Selección argentina y sumó su hattrick número 60, primero en mundiales.