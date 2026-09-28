Luego de la derrota contra Boca, Racing despidió a Juan Pablo Vojvoda y ya tiene a su reemplazante.

La dura eliminación por Copa Argentina hizo que la dirigencia comandada por Diego Milito actúe en el momento y decidiera concretar la salida del entrenador, después de varios partidos sin resultados favorables.

Juan Pablo Vojvoda se fue de Racing, tras la eliminación por Copa Argentina contra Boca, y ya tiene reemplaazante.

Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el director técnico de Racing después de la eliminación de este domingo por los cuartos de final de la Copa Argentina contra Boca . Los de Avellaneda comenzaron ganando 2 a 0, se lo empataron y en el último minuto Enner Valencia selló su triplete para quedarse con la llave hacia semifinales.

Luego de lo que fue esta contundente derrota, tanto para los hinchas como para la institución, Diego Milito y su dirigencia resolvieron que el entrenador ya no estaba en condiciones de seguir al frente y lo mejor era que de un paso al costado, tras una reunión que mantuvieron durante este lunes .

Pese al pedido explícito de varios hinchas de Racing para que busquen a Eduardo Coudet, con un reciente paso frustrado por River, la realidad es que por ahora no van a contratar a nadie y utilizaran a una dupla interina hasta fin de año .

En busca de remontar la situación, Milito decidió que lo mejor era un cambio de aires.

Los reemplazantes de Vojvoda serán Sebastián Romero y Luciano Aued, ambos entrenadores de la reserva y quienes supieron consagrarse campeones de la Copa Proyección hace tan solo unas semanas. Además, ya se habían sentado en el banco de suplentes de la primera división cuando tuvieron que tomar el lugar de Gustavo Costas en el último partido del primer semestre.

El técnico de 51 años tuvo un paso corto y sin gloria por la institución de Avellaneda. Dirigió 13 partidos , cosechó cuatro victorias, dos empates y siete derrotas, con una efectividad del 35,89% , posicionándose como uno de los peores ciclos del club en la década moderna.

Si bien llegó a cuartos de final de la Copa Argentina, la realidad es que en el Torneo Clausura su equipo marcha anteúltimo de la Zona B y se encuentra 23° en la tabla anual, necesitando casi un milagro para entrar a la zona de copas para el año que viene.

Juan Pablo Vojvoda contra Huracán. @rodrigohvalle

Respecto a Vojvoda, estuvo muy cerca de cumplir su ciclo hace dos semanas, en la derrota contra Huracán, pero disparó unas contundentes declaraciones al respecto: “No me siento que no sirvo, siento que no gano partidos. Pero no siento que no soy un entrenador que no sirvo. Tengo un dolor enorme”, aseguró.

De todos modos, la victoria épica de Boca terminó de romper su relación con los hinchas de la Academia, y la falta de puntos y buen juego dictaminó la sentencia de tener que dar un paso al costado, pese a que tenía contrato hasta junio de 2027.