El último partido de Messi: AFA confirmó el horario del amistoso de Argentina-Benín + Agregar ámbito en









La AFA oficializó el cronograma completo para los amistosos de la Selección argentina. Cuándo juega el capitán su último encuentro con la Albiceleste.

Días, estadios y horarios para la serie de tres amistosos que jugará la Selección argentina en el país, incluyendo la despedida del 10.

La Asociación del Fútbol Argentino le puso punto final a la expectativa y oficializó la programación completa para los amistosos internacionales que disputará la Selección argentina. La gran atracción de esta fecha FIFA estará centrada en la noche del martes 6 de octubre cuando Lionel Messi vista por última vez la camiseta celeste y blanca ante Benín.

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Mientras el cuerpo técnico aprovecha las primeras dos fechas para dar rodaje a los más jóvenes y limpiar sanciones de la FIFA tras la final del Mundial, el foco de los hinchas ya está puesto en lo que será la función de despedida del 10 en la cancha de River.

X Selección argentina: cuándo y a qué hora es el último partido de Messi El esperado último compromiso de Messi con la Selección mayor será el martes 6 de octubre a las 20:00 en el Estadio Monumental. El capitán argentino alcanzará su partido número 208 con la camiseta albiceleste en una noche que promete un Monumental repleto para homenajear su trayectoria.

Para este cruce histórico ante el conjunto africano, Argentina saltará a la cancha con una camiseta exclusiva en homenaje al capitán. El diseño toma como eje central el Sol de Mayo e incorpora finos detalles en dorado en el escudo de la AFA, los números, las terminaciones y las ramas de laureles que acompañan al icónico número 10.

Adidas Todos los amistosos de la Selección argentina: días y horarios Además del horario del duelo frente a Benin, la Asociación del Fútbol Argentino también confirmó los detalles de los otros dos amistosos de combinado dirigido por Lionel Scaloni:

Argentina vs. Bolivia : Miércoles 30 de septiembre a las 21.00, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)

: Miércoles 30 de septiembre a las 21.00, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba) Argentina vs. Burkina Faso : Sábado 3 de octubre a las 21.00, en el estadio Monumental (Buenos Aires)

: Sábado 3 de octubre a las 21.00, en el estadio Monumental (Buenos Aires) Argentina vs. Benín: Martes 6 de octubre a las 20.00, en el estadio Monumental (Buenos Aires)