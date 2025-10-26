Elecciones 2025: diez hombres con pedidos de captura fueron a votar y quedaron detenidos

Estaban acusados por abuso sexual, robo y estafas. Los operativos se realizaron en escuelas del país a lo largo de la jornada electoral.

Detuvieron a 6 prófugos por delitos de abuso sexual en las elecciones 2025.

En las elecciones legislativas 2025 se repitió un hecho que sorprende en cada jornada electoral: diez hombres con pedidos de captura fueron detenidos cuando fueron a votar. La mayoría de las detenciones se dieron en provincia de Buenos Aires, pero los operativos se desplegaron en todo el país.

La mayoría de los detenidos son por abuso sexual y violencia de género. También hay otros detenidos por hurto y estafas.

En La Matanza se montaron operativos en distintas escuelas. Como resultado, en la Escuela Primaria N°209 de Virrey del Pino, detuvieron a un hombre de 35 años. El hombre salió de votar y luego lo arrestaron. Algo similar sucedió en la Escuela Primaria N°43 de La Tablada: un hombre de 38 años fue detenido bajo cargos similares.

Una situación similar se dio en La Plata , donde agentes detuvieron a Osvaldo Adrián Mansilla de 81. El hombre tenía una orden de captura por abuso sexual reiterado calificado. El arresto se dio en la Escuela Primaria N°121 y Secundaria N°55 de Villa Elvira. La causa está a cargo de la UFI N°17 de la Dra. Di Lorenzo y el Juzgado de Garantías N°1.

También el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 9na. de La Plata detuvo a un hombre que era buscado por violencia de género. El operativo se realizó en el Colegio “Obispo Anunciado Serafín”.

En San Nicolás, efectivos de la DDI local detuvieron a Luis Alberto Fraga, de 37. El hombre tenía pedido de captura por una causa de abuso sexual.

Un hecho similar sucedió en Entre Ríos, donde un hombre de 66 años que estaba prófugo por delitos de abuso sexual agravado, fue arrestado en Colonia Elía, Concepción del Uruguay. El acusado había ido a votar en la Escuela Provincial N°28, donde fue identificado y detenido.

En Moreno, un hombre acusado de cometer reiteradas estafas bajo la modalidad del “cuento del tío” fue arrestado en la Escuela de Educación Especial N°501. El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

En Tristán Suárez, la policía arrestó también a un hombre de 60 años imputado en una causa por explotación sexual de menores. El operativo se realizó en la Escuela N°2.

La DDI de Trenque Lauquen detuvo a Martín Alejandro Heim, de 55 años, que era buscado por una causa de hurto. El arresto se produjo en la Escuela N°3 al salir del establecimiento.

Por último, en la Escuela EP N° 81 de La Plata fue detenido Leandro Xavier Ferrarazzo, de 36 años, quien tenía una orden de captura por un delito de incendio.