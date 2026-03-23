El tenista argentino Francisco Cerúndolo dio el gran golpe este lunes al vencer al ruso Daniil Medvedev, número 10 del ranking ATP, en tres sets y clasificarse a los octavos de final del Masters 1000 de Miami. Ahora, enfrentará al francés Ugo Humbert.
Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Daniil Medvedev y avanzó a octavos en el Masters 1000 de Miami
El argentino venció al ruso en tres sets tras un arranque demoledor y un cierre ajustado. Ahora enfrentará al francés Ugo Humbert en busca de seguir avanzando.
-
Una ley para el Mundial 2026: cuál es el nuevo debate en Estados Unidos
-
Colapinto corre en el GP de Japón: horarios y cronograma completo
El mejor argentino del ranking ATP venía de superar a Thiago Tirante en sets corridos por 6-4 y 6-2, mientras que Medvedev había llegado a esta instancia tras vencer al japonés Rei Sakamoto por 6-7, 6-3 y 6-1.
La victoria de Cerúndolo sobre Medvedev
El partido comenzó con un dominio absoluto de Cerúndolo, que aprovechó los errores de su rival y desplegó un tenis agresivo para quedarse con el primer set por 6-0 en apenas 22 minutos.
En el segundo parcial, el argentino volvió a golpear primero y se adelantó 2-0 tras un quiebre temprano. Sin embargo, Medvedev reaccionó, emparejó el desarrollo y terminó imponiéndose por 6-4 para estirar la definición.
El set decisivo estuvo marcado por la paridad y la tensión, incluso con una interrupción para que los médicos atendieran a Cerúndolo tras una caída. Ninguno logró sacar diferencias hasta el juego 12, donde el argentino levantó un 40-30 en contra, dio vuelta el game y cerró el partido por 7-5 en su primer match point, favorecido por una doble falta del ruso.
Con este triunfo, Cerúndolo se metió en octavos, donde enfrentará al francés Humbert, quien eliminó al kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6(2).
El porteño sigue así en carrera junto a Tomás Martín Etcheverry, y vuelve a destacarse en Miami, torneo en el que ya alcanzó los cuartos de final en cuatro de sus cinco participaciones.
Dejá tu comentario