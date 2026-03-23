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23 de marzo 2026 - 18:02

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Daniil Medvedev y avanzó a octavos en el Masters 1000 de Miami

El argentino venció al ruso en tres sets tras un arranque demoledor y un cierre ajustado. Ahora enfrentará al francés Ugo Humbert en busca de seguir avanzando.

Francisco Cerúndolo dio el gran golpe y venció al ruso Daniil Medvedev.

Francisco Cerúndolo dio el gran golpe y venció al ruso Daniil Medvedev.

El mejor argentino del ranking ATP venía de superar a Thiago Tirante en sets corridos por 6-4 y 6-2, mientras que Medvedev había llegado a esta instancia tras vencer al japonés Rei Sakamoto por 6-7, 6-3 y 6-1.

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La victoria de Cerúndolo sobre Medvedev

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El partido comenzó con un dominio absoluto de Cerúndolo, que aprovechó los errores de su rival y desplegó un tenis agresivo para quedarse con el primer set por 6-0 en apenas 22 minutos.

En el segundo parcial, el argentino volvió a golpear primero y se adelantó 2-0 tras un quiebre temprano. Sin embargo, Medvedev reaccionó, emparejó el desarrollo y terminó imponiéndose por 6-4 para estirar la definición.

El set decisivo estuvo marcado por la paridad y la tensión, incluso con una interrupción para que los médicos atendieran a Cerúndolo tras una caída. Ninguno logró sacar diferencias hasta el juego 12, donde el argentino levantó un 40-30 en contra, dio vuelta el game y cerró el partido por 7-5 en su primer match point, favorecido por una doble falta del ruso.

Con este triunfo, Cerúndolo se metió en octavos, donde enfrentará al francés Humbert, quien eliminó al kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6(2).

El porteño sigue así en carrera junto a Tomás Martín Etcheverry, y vuelve a destacarse en Miami, torneo en el que ya alcanzó los cuartos de final en cuatro de sus cinco participaciones.

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