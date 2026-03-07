Francisco Cerúndolo sufrió pero avanzó: chocará con el campeón defensor Jack Draper + Seguir en









El mejor sudamericano del ranking ATP superó al francés proveniente de la qualy por 6-4, 7-5 y 7-6 (5) en casi dos horas y media de juego. En la tercera ronda enfrentará al inglés Jack Draper, 14° preclasificado y defensor del título.

Francisco Cerúndolo no estuvo fino, se exasperó, protestó y estuvo a punto de ceder una ventaja que parecía cómoda, pero terminó superando este sábado al francés Benjamin Bonzi —proveniente de la qualy y ubicado en el puesto 111 del ranking mundial— por 6-4, 7-5 y 7-6 (5) en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells. El 19° preclasificado del torneo necesitó casi dos horas y media para resolver un partido que, en varios tramos, se le puso cuesta arriba de manera innecesaria.

El encuentro tuvo la firma característica del juego de Cerúndolo: espectacular en los buenos momentos, con su drive invertido como arma principal y el dropshot apareciendo en los instantes justos, pero también errático y presionado cuando los puntos más importantes se pusieron en juego. El argentino acumuló seis aces y seis dobles faltas, un balance que refleja con precisión la irregularidad que lo persiguió durante toda la tarde en la cancha 5 del complejo californiano.

El tramo más turbulento llegó cuando Cerúndolo tenía el partido prácticamente en el bolsillo, con parciales de 6-4 y 5-3 a su favor. Un apagón repentino coincidió con la reacción de Bonzi, que arriesgó más, encontró los tiros al cuerpo del argentino y se quedó con seis juegos consecutivos para igualar en el marcador y forzar un tercer set. El galo, que corre todas las pelotas y adivinó los golpes de Cerúndolo durante ese lapso, metió miedo entre los hinchas argentinos que colmaban las tribunas.

El set definitivo fue más parejo. Cerúndolo tuvo la chance de cerrar el partido con su saque cuando iba 6-5 arriba en el tercer parcial, pero jugó apresurado y Bonzi, con más cabeza en ese momento, le quebró el servicio en cero y llevó el partido al tie-break. La tensión en la cancha fue máxima: los argentinos presentes sacaron los pulmones que les quedaban y el tenista porteño respondió dentro del rectángulo, imponiéndose en el desempate por 7 puntos a 5.

Una derrota habría sido un golpe difícil de absorber para Cerúndolo, el mejor sudamericano en el ranking ATP —ocupa el puesto 20 en el mundo—, que en este torneo defiende los 190 puntos cosechados el año pasado, cuando llegó hasta los cuartos de final antes de caer ante Carlos Alcaraz, número 1 del mundo. Si aspira a repetir o superar esa actuación, el nivel exhibido este sábado no alcanza.

Un cruce con el campeón defensor como próximo desafío En la tercera ronda, el argentino deberá enfrentar al inglés Jack Draper, 14° preclasificado y campeón defensor del certamen. Draper superó este sábado al español Roberto Bautista Agut en tres sets y llega al cruce con Cerúndolo como uno de los favoritos del cuadro y con el envión anímico de defender el título en el torneo que ganó el año pasado. El historial y la diferencia de nivel entre ambos hacen del partido un desafío mayúsculo para el argentino. Draper es un jugador de mayor consistencia en superficies rápidas, con un saque más poderoso y una solidez en los momentos decisivos que Cerúndolo no logró demostrar en su debut. Si el tenista porteño no encuentra una versión mucho más afinada que la mostrada ante Bonzi —especialmente en el manejo de los puntos clave y la firmeza del saque—, la serie ante el inglés podría resolverse sin demasiadas complicaciones para el campeón defensor.