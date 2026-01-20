Quiénes serán los representantes argentinos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026

El Comité Olímpico Argentino confirmó los ocho nombres de la delegación argentina, que competirá en tres disciplinas distintas entre el 6 y el 22 de febrero.

Argentina tendrá su delegación más grande en 20 años en Milano-Cortina 2026.

A apenas dos semanas para el comienzo de los Juegos Olímpicos de invierno de Milano-Cortina , el Comité Olímpico Argentino (COA) oficializó el listado de deportistas argentinos que representarán al país entre el 6 y el 22 de febrero. En total habrá ocho atletas que competirán en esquí alpino, esquí de fondo y luge.

Se trata de la delegación argentina más grande desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín 2006 , donde hubo nueve representantes.

La cita olímpica marcará además el regreso de los Juegos de Invierno a Europa tras las ediciones de PyeongChang 2018 y Beijing 2022, y será la tercera vez que Italia albergue el máximo evento del deporte invernal, luego de Cortina d'Ampezzo 1956 y Turín 2006.

Baruzzi, de 27 años, ya cuenta con experiencia olímpica, tras su participación en Beijing 2022. En aquella cita, la oriunda de Bariloche logró dos Top 30 en slalom gigante y super-G. Fue abanderada de la delegación argentina en la ceremonia de cierre. Previamente, había participado de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016 y terminó décima en slalom.

Por su parte, Begue, tendrá su debut olímpico en Milano-Cortina este año luego de haber participado de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Gangwon 2024. Nació en 2006 en Estados Unidos aunque su familia es de Ushuaia, Tierra del Fuego, por lo que representa a la Argentina. Su padre es Gastón Begue, quien fue olímpico en Albertville 1992 y Lillehammer 1994 en la misma disciplina que su hija.

También serán los primeros Juegos Olímpicos para Gravier, que tiene 23 años, ya tuvo experiencia en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lausanne 2020, donde se destacó con un séptimo puesto en super-G.

Esquí de fondo

En esquí de fondo, la delegación argentina estará conformada por Agustina Groetzner, Nahiara Díaz González, Franco Dal Farra y Mateo Sauma.

El equipo cuenta con dos deportistas experimentados, Díaz González y Dal Farra, que tuvieron su debut olímpico en 2022, y actualmente tienen 22 y 25 años respectivamente.

Esquí de fondo Franco Dal Farra tendrá su segundos Juegos Olímpicos en Milano-Cortina.

Al igual que Begue, Del Farra viene de linaje olímpico: su madre, Inés Alder, y su tío Guillermo compitieron en Albertville 1992, mientras que su hermano Marco compitió en Lillehammer 2016.

Por su parte, Groetzner, de 22 años y nacida en San Carlos de Bariloche, compitió en Lausanne 2020 y debutará en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Sauma, de 21 años, oriunda de la misma ciudad, llega a Milano-Cortina con igual experiencia.

Luge

En luge, la representante argentina será Verónica Ravenna, la máxima exponente nacional de la disciplina. Nacida en Buenos Aires y radicada desde joven en Whistler, Canadá, Ravenna, de 27 años, disputará sus terceros Juegos Olímpicos de Invierno, luego de sus participaciones en PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Además, en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016 logró un destacado séptimo puesto.