El mercado de pases se encuentra en pleno movimiento y son varias las figuras del deporte más popular del planeta que aún no tienen equipo. La nómina incluye desde futbolistas consagrados mundialmente hasta jugadores que buscan la oportunidad de relanzar su carrera en un nuevo destino.
La larga lista de cracks y figuras internacionales que están libres y buscan club tras el Mundial 2026
Luego de la Copa del mundo, muchos jugadores de elite tienen que definir su futuro y buscarse club ya que están libres.
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La lista de jugadores de renombre libres la encabeza Mohamed Salah. El egipcio de 34 años se fue del Liverpool de Inglaterra tras 9 temporadas, donde convirtió 257 goles, ganó la Champions League, dos Premiers y se convirtió en ídolo.
En Sudamérica, el caso más resonante es el de Juan Fernando Quintero. El colombiano viene de desvincularse de River "de común acuerdo" y quedarse con el pase en su poder. Como jugador libre, busca un club y una oferta que le cierre por todos lados.
Las principales figuras del fútbol internacional que no tienen club:
- Dusan Vlahovic: libre de Juventus
- Mohamed Salah: libre de Liverpool
- Jadon Sancho: libre de Manchester United
- Julian Brandt: libre de Borussia Dortmund
- Franck Kessié: libre de Al-Ahli
- Fabinho: libre de Al-Ittihad
- John Stones: libre de Manchester City
- Leon Goretzka: libre de Bayern Munich
- Marcelo Brozovic: libre de Al-Nassr
- Oleksandr Zinchenko: libre de Ajax
- Lorenzo Pellegrini: libre de Roma
- Adama Traoré: libre de West Ham United
- Nabil Fekir: libre de Al-Jazira
- Juanfer Quintero: libre de River
- Riyad Mahrez: libre de Al-Ahli
- Dani Carvajal: libre de Real Madrid
- Raheem Sterling: libre de Chelsea
- Mauro Icardi: libre de Galatasaray
- Raphaël Guerreiro: libre de Bayern Munich
- Yves Bissouma: libre de Tottenham Hotspur
- James Rodríguez: libre de Minnesota United
- Filip Kostic: libre de Juventus
- David Alaba: libre de Real Madrid
- Stephan El Shaarawy: libre de Roma
- Thomas Partey: libre de Villarreal
- Georginio Wijnaldum: libre de Al-Ettifaq
El Top 10 de fichajes más caros del mercado de pases de Europa:
- Morgan Rogers (Chelsea) 137,3 millones
- Elliot Anderson (Manchester City) 135 millones
- Tonali (Tottenham) 116 millones
- Mateus Fernandes (Tottenham) 99 millones
- Anthony Gordon (Barcelona) 80 millones
- Gonçalo Ramos (Milan) 74 millones
- Jérémy Jacquet (Liverpool) 63,6 millones
- Johan Manzambi (Aston Villa) 60 millones
- Jan Paul van Hecke (Tottenham) 60 millones
- Marco Palestra (Chelsea) 57 millones
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