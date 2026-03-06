Fórmula 1: los horarios de las 30 carreras en 2026

El Gran Premio (GP) de Australia abre la temporada 2026 de Fórmula 1 este domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park, Melbourne.
Franco Colapinto completó las prácticas con Alpine en el circuito de Albert Park en Melbourne, quedando en 18° lugar y sumando 52 vueltas.
Después de las pruebas en Barcelona y Baréin, los equipos y pilotos llegan al inicio oficial del campeonato con todas las estrategias definidas y listos para medirse en la primera carrera del año. A continuación, conocé los detalles.
Franco Colapinto en las prácticas del GP de Australia
El debut de Franco Colapinto en su primera temporada completa de F1 comenzó con desafíos en Melbourne. Durante la primera práctica libre (FP1), sorprendió al ubicarse en el 16° lugar con un tiempo de 1:23.325, superando a su compañero Pierre Gasly, que paró el cronómetro en 1:24.035.
En la segunda práctica (FP2), el rendimiento de Alpine mostró dificultades: el argentino finalizó 18° con 1:22.619, mientras Gasly subió a 16°.
El piloto completó 52 vueltas, pero reportó una leve molestia en el ojo que no afectó su desempeño. Además, protagonizó un momento de tensión cuando perdió velocidad en una recta, quedando en el camino de Lewis Hamilton, que tuvo que maniobrar para evitar un accidente.
Cronograma del GP de Australia
El GP de Australia 2026 mantiene su formato habitual de tres prácticas, clasificación y carrera, con los siguientes horarios para Argentina:
- Viernes 22:30 hs: Práctica Libre 3 (FP3)
- Sábado 02:00 hs: Clasificación
- Domingo 01:00 hs: Gran Premio de Australia – 58 vueltas
Durante la jornada de entrenamientos, McLaren y Ferrari marcaron el ritmo, con Oscar Piastri liderando la FP2, escoltado por Andrea Kimi Antonelli y George Russell.
La competencia promete cambios constantes en la punta, mientras equipos como Alpine buscan recuperar terreno frente a las escuderías más rápidas.
Fórmula 1: calendario completo de 2026
La temporada 2026 contará con 24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint, sumando un total de 30 competencias. Estas son las fechas y horarios (Argentina) del calendario:
Australia: domingo 8 de marzo, 1:00
Sprint China: sábado 14 de marzo, 00:00
China: domingo 15 de marzo, 4:00
Japón: domingo 29 de marzo, 2:00
Baréin: domingo 12 de abril, 12:00
Arabia Saudita: domingo 19 de abril, 14:00
Sprint Miami: sábado 2 de mayo, 13:00
Miami: domingo 3 de mayo, 17:00
Sprint Canadá: sábado 23 de mayo, 13:00
Canadá: domingo 24 de mayo, 17:00
Mónaco: domingo 7 de junio, 10:00
Barcelona: domingo 14 de junio, 10:00
Austria: domingo 28 de junio, 10:00
Sprint Gran Bretaña: sábado 4 de julio, 8:00
Gran Bretaña: domingo 5 de julio, 11:00
Bélgica: domingo 19 de julio, 10:00
Hungría: domingo 26 de julio, 10:00
Sprint Países Bajos: sábado 22 de agosto, 7:00
Países Bajos: domingo 23 de agosto, 10:00
Italia: domingo 6 de septiembre, 10:00
España: domingo 13 de septiembre, 10:00
Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre, 8:00
Sprint Singapur: sábado 10 de octubre, 6:00
Singapur: domingo 11 de octubre, 9:00
EE.UU.: domingo 25 de octubre, 17:00
México: domingo 1 de noviembre, 17:00
Brasil: domingo 8 de noviembre, 14:00
Las Vegas: domingo 22 de noviembre, 1:00
Qatar: domingo 29 de noviembre, 13:00
Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre, 10:00
