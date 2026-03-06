Fórmula 1: los horarios de las 30 carreras en 2026

Franco Colapinto completó las prácticas con Alpine en el circuito de Albert Park en Melbourne, quedando en 18° lugar y sumando 52 vueltas.

El Gran Premio de Australia abre la temporada 2026 este domingo 8 de marzo.

El Gran Premio (GP) de Australia abre la temporada 2026 de Fórmula 1 este domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park, Melbourne.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Después de las pruebas en Barcelona y Baréin, los equipos y pilotos llegan al inicio oficial del campeonato con todas las estrategias definidas y listos para medirse en la primera carrera del año. A continuación, conocé los detalles.

El debut de Franco Colapinto en su primera temporada completa de F1 comenzó con desafíos en Melbourne. Durante la primera práctica libre (FP1), sorprendió al ubicarse en el 16° lugar con un tiempo de 1:23.325 , superando a su compañero Pierre Gasly, que paró el cronómetro en 1:24.035.

En la segunda práctica (FP2), el rendimiento de Alpine mostró dificultades: el argentino finalizó 18° con 1:22.619, mientras Gasly subió a 16°.

El piloto completó 52 vueltas , pero reportó una leve molestia en el ojo que no afectó su desempeño. Además, protagonizó un momento de tensión cuando perdió velocidad en una recta, quedando en el camino de Lewis Hamilton , que tuvo que maniobrar para evitar un accidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2029786974442094851?s=20&partner=&hide_thread=false ¡HAMILTON ESTUVO MUY CERCA DE CHOCAR A COLAPINTO! El argentino arrancó con problemas con la marcha, fue lento en la recta principal y el piloto de Ferrari logró esquivarlo a tiempo.



#AusGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/uNj8ONqjzm — SportsCenter (@SC_ESPN) March 6, 2026

Cronograma del GP de Australia

El GP de Australia 2026 mantiene su formato habitual de tres prácticas, clasificación y carrera, con los siguientes horarios para Argentina:

Viernes 22:30 hs: Práctica Libre 3 (FP3)

Práctica Libre 3 (FP3) Sábado 02:00 hs: Clasificación

Clasificación Domingo 01:00 hs: Gran Premio de Australia – 58 vueltas

Durante la jornada de entrenamientos, McLaren y Ferrari marcaron el ritmo, con Oscar Piastri liderando la FP2, escoltado por Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

La competencia promete cambios constantes en la punta, mientras equipos como Alpine buscan recuperar terreno frente a las escuderías más rápidas.

Fórmula 1: calendario completo de 2026

La temporada 2026 contará con 24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint, sumando un total de 30 competencias. Estas son las fechas y horarios (Argentina) del calendario: