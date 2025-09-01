SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

1 de septiembre 2025 - 15:37

Suben los montos mínimos del impuesto interno para autos, motos y embarcaciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ajustó nuevamente las bases imponibles, por lo que este cambio dio margen a las automotrices para mover sus precios.

Quienes estén pensando en comprar un auto o una moto de alta gama tendrán que mirar de nuevo las listas de precios. Desde este mes rigen las nuevas escalas del impuesto interno a los vehículos (más conocido como “impuesto al lujo”) que actualiza los valores mínimos de aplicación.

Ahora, debido al efecto de la inflación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustó nuevamente las bases imponibles. En el caso de los autos, el monto pasó de $59,3 millones a $63,1 millones de precio de fábrica. Traducido a precios de lista al público, el impuesto solo alcanzará a los modelos que superen los $89 millones.

Este cambio dio margen a las automotrices para mover sus precios. Toyota actualizó el valor de la SW4, que dejó de estar “congelada” por el impuesto, y pasó de un rango de $77 a $81 millones a cifras de entre $80 y $85 millones. Algo similar ocurrió con Ford, que subió los valores de la Everest, de $81 a $84 millones.

Las motos de alta cilindrada también entran en el esquema de este tributo, al igual que embarcaciones y aviones, con nuevos mínimos publicados por ARCA.

En el caso de los autos, el monto pasó de $59,3 millones a $63,1 millones de precio de fábrica.

Las escalas actualizadas tendrán vigencia hasta el 30 de noviembre, cuando se espera una nueva revisión de los valores en función de la evolución de la economía.

