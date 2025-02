Franco Colapinto probó por primera vez un auto de Alpine de Fórmula 1

El martes, Jack Doohan , piloto titular de Alpine al menos por las primeras cinco carreras , también dio vueltas con el monoplaza de Alpine aunque Briatore no hizo ninguna mención al respecto. En caso de que su performance no sea la deseada en el comienzo de la temporada, es posible que el debutante australiano sea reemplazado por el argentino.

Grandes expectativas por el futuro de Franco Colapinto en Alpine: "Briatore cree que tiene el siguiente Michael Schumacher"

Este martes, Joan Villadelprat, histórica figura la de máxima categoría de automovilismo y referente cercano a Briatore, destacó las expectativas que hay para el argentino dentro de la escudería francesa: “Flavio cree que tiene el siguiente Michael Schumacher o el siguiente Fernando Alonso con Colapinto. Estos destellos que hemos visto en Colapinto, que son destellos de un grande… Flavio cree que puede ser un grande de los grandes. Entonces, por eso ha invertido 20 millones”.

Si bien inicialmente será piloto de reserva, confió en que tendrá un lugar dentro de la grilla en esta misma temporada, aunque actualmente la plaza la tenga Doohan. “Voy a decir una cosa que sonará muy mal y que solo lo puedo decir por la experiencia del personaje que yo conozco, que es Flavio. No creo que Flavio crea en (Jack) Doohan. No, no lo creo. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas”, lanzó el experimentado asesor español en diálogo con el canal de YouTube Data Performance F1.

“Yo hice contratos cuando era director general, con cláusulas en las cuales si el piloto segundo no hacía o no estaba en unos tiempos determinados de, no sé, 8 décimas del piloto número uno, pues en dos carreras o tres carreras lo podías bajar. Este tipo de cláusulas existen en Fórmula 1”, agregó.