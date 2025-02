Un histórico de Fórmula 1 depositó su confianza en Franco Colapinto: "Briatore cree que tiene al siguiente Michael Schumacher"

“Voy a decir una cosa que sonará muy mal y que solo lo puedo decir por la experiencia del personaje que yo conozco, que es Flavio. No creo que Flavio crea en (Jack) Doohan . No, no lo creo. No lo creo. Entonces, Doohan tiene las carreras contadas ”, lanzó el experimentado asesor español en diálogo con el canal de YouTube Data Performance F1.

Al respecto, agregó: “Yo hice contratos cuando era director general, con cláusulas en las cuales si el piloto segundo no hacía o no estaba en unos tiempos determinados de, no sé, 8 décimas del piloto número uno, pues en dos carreras o tres carreras lo podías bajar. Este tipo de cláusulas existen en Fórmula 1”.

A su vez, Villadelprat remarcó la fuerte confianza que tiene la escudería francesa en la joven promesa argentina y sostuvo: “Flavio cree que tiene el siguiente Michael Schumacher o el siguiente Fernando Alonso con Colapinto. Estos destellos que hemos visto en Colapinto, que son destellos de un grande… Flavio cree que puede ser un grande de los grandes. Entonces, por eso ha invertido 20 millones”.

Si bien dejó las expectativas altas, aclaró: “¿Lo será o no lo será? No lo sabemos. Pero Flavio, que lo conozco muy bien porque he estado diez años. Su mano derecha, mano izquierda y la del medio casi, casi. O sea que lo conozco muy bien. Él ahora ha apostado por Colapinto. Por esto digo que Doohan lo tiene difícil. Doohan lo tiene muy difícil. A menos de que Doohan iguale el tiempo de Gasly. Y Gasly es un piloto rápido, y si está allí, pues entonces la cosa se calmará. Pero si Doohan es mucho más lento que Gasly no creo que dure mucho tiempo”.

Crecen las expectativas por el futuro de Franco Colapinto en Fórmula 1

Colapinto llegó a Alpine luego de competir con Williams en nueve Grandes Premios de Fórmula 1, destacándose por los cinco puntos que sumó tras finalizar octavo en Azerbaiyán y décimo en Estados Unidos.

El cambio de equipo le abre nuevas oportunidades para convertirse en piloto oficial de la categoría, ya que en Alpine tendría más posibilidades de ascender que en Williams, donde los asientos titulares están ocupados por Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., dos pilotos con gran experiencia.

Aunque comenzará la temporada como piloto de reserva, existe la posibilidad de que tome el lugar de Doohan si este no cumple con las expectativas en las primeras competencias del año.