Franco Colapinto revolucionó Austin: asado en vivo, "altas llantas" y la polémica con la gorra de Bizarrap

Y agregó entre risas con el público presente, que ya contaba con la ropa oficial del equipo Williams: “Ah, ya la tienen… Ah mirá, estamos igual. Para, vos tenés más cosas. Y la gorra de Bizarrap, la rompiste eh… Muy bien”, remarcó el piloto oriundo de Pilar.

Sobre la gorra del reconocido productor, Colapinto aclaró: “Se armo… Si ustedes hubieran sabido el quilombo que hice para hacer eso… Ojalá. Voy a intentar, me la voy a llevar y cuando esté en un podio de F1 me voy a poner la gorra aunque me echen al día siguiente. En teoría, firmás un contrato a principio de año que tenés que tener la de Pirelli puesta todo el tiempo que estás en el podio. Y yo, claro, no la tuve todo el tiempo la de Pirelli puesta. Hubo problemas, pero ya está solucionado”.

Y agregó en otra reacción: “¡Las zapatillas! Jodeme, altas llantas boludo… Es mi caso ese, con esas estás segura. Ojo eh. Ahora te las firmo, ahora te las firmo… Quiero unas… Tienen plataformas, yo que soy medio enano”.

A su vez, y teniendo en cuenta la participación del público argentino en la conferencia, Franco no olvidó su fanatismo por el asado: “Vamos a intentar. Estoy muy ocupado ahora con la carrera, pero después de la carrera puedo. Estoy un poco más liberado así que vamos a meter un asadito con los de Austin”, adelantó.

En una conferencia, el piloto manifestó su deseo de permanecer en la F1 en 2025 y su ambición de ganar carreras y ser campeón del mundo, destacando el apoyo constante de sus compatriotas.

“Siento que llegué para quedarme. Estoy muy contento donde estoy. Quiero ganar carreras y ser campeón del mundo”, completó.