¿Renueva Franco Colapinto? El enigmático posteo de Alpine en sus redes sociales







En la antesala del Gran Premio de Brasil, la escudería francesa publicó un misterioso mensaje que encendió las especulaciones sobre un posible anuncio.

Una publicación de Alpine reforzó los rumores sobre la continuidad de Franco Colapinto en Alpine.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 continúa siendo una incógnita. Sin embargo, este jueves la cuenta oficial de Alpine publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales que desató todo tipo de especulaciones.

En la previa del Gran Premio de Brasil, y en medio de los rumores sobre la continuidad del piloto argentino, la escudería francesa compartió una imagen con tres números: 07, 11 y 25. Además de representar la fecha en la que estaría previsto un anuncio, la suma de esas cifras da 43, el número que identifica a Colapinto. La foto fue acompañada con la frase ¿hicieron los cálculos?

Bajo este marco, Flavio Briatore, asesor deportivo de Alpine, realizó un viaje sorpresivo a Buenos Aires en los últimos días. El italiano llegó al país entre el Gran Premio de Estados Unidos y el de México, donde Franco Colapinto protagonizó una maniobra polémica al superar a su compañero Pierre Gasly en la última vuelta, a pesar de las órdenes del equipo.

El medio francés L'Auto-Journal reveló que Briatore se reunió con los principales patrocinadores de Colapinto. Entre ellos, Mercado Libre, el sponsor más vinculado al piloto y con mayor visibilidad en el monoplaza de Alpine. El objetivo de la visita habría sido ultimar los detalles de la renovación del argentino para la temporada 2026.

La reunión con los patrocinadores buscó asegurar el apoyo económico necesario para la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1. Aunque aún no se define si el contrato será por una o dos temporadas, el acuerdo para que el argentino siga como piloto titular en Alpine ya está prácticamente cerrado. Briatore jugó un papel clave en las negociaciones, aunque su futuro en el equipo podría verse afectado por cambios en la dirección de Renault.

Cronograma del Gran Premio de Brasil con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver en vivo la Fórmula 1 Viernes 7 de noviembre Práctica libre: 11.30.

Clasificación Sprint: 15.30. Sábado 8 de noviembre Carrera Sprint: 11.00 (Argentina)

Clasificación: 15.00 (Argentina) Domingo 9 de noviembre Carrera: 14.00. Dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado. Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.