Franco Colapinto se mostró ilusionado con sumar puntos en Singapur: "No estamos lejos pero hay bastante por mejorar"

El circuito, conocido como Marina Bay Street Circuit, es un trazado urbano caracterizado por sus curvas cerradas. El argentino destacó que sintió a su auto "bastante desconectado" en su última carrera.

El circuito de Singapur de Fórmula 1 es un trazado urbano caracterizado por sus curvas cerradas, numerosas frenadas y pocas rectas largas.

El piloto Franco Colapinto compartió su esperanza de sumar puntaje en la Sprint del GP de Singapur y al respecto expresó: "No estamos lejos" . Así, destacó que queda "bastante que mejorar"

“ No estamos lejos, hay que trabajar para mañana porque hay bastante por mejorar ”, expresó Colapinto en diálogo con ESPN luego de la qualy de la Sprint. Además, reveló qué dificultad tuvo y por qué no pudo tener un mejor rendimiento.

“No me sentí cómodo con el freno y las gomas en las primeras vueltas. Me estuvo costando todo el día , el auto se sintió bastante desconectado”, reflexionó.

Además, agregó que “en los lugares que hay que tomar riesgos, vamos a tomarlos” mientras buscará meterse entre los primeros ocho de la Sprint para sumar puntos. El argentino quedó eliminado en Q2 a tan solo 94 milésimas de Gasly, que fue el último en clasificar a la Q3.

El circuito de Singapur de Fórmula 1, conocido como Marina Bay Street Circuit , es un trazado urbano caracterizado por sus curvas cerradas, numerosas frenadas y pocas rectas largas. Además, se corre de noche, bajo iluminación artificial, lo que le da una ambientación única.

La exigencia de este circuito pasa por el calor, la humedad y la duración de la carrera, además de la cercanía de los muros, que deja poco margen para cometer errores. Su trazado favorece a los autos con buena carga aerodinámica y tracción, y los adelantamientos suelen ser difíciles, por lo que la estrategia y las paradas en boxes tienen un papel muy importante.

La exigencia de este circuito pasa por el calor, la humedad y la duración de la carrera, además de la cercanía de los muros.

Franco Colapinto largará 11° en el sprint de Singapur, que tendrá a Max Verstappen y George Russell en la primera fila

La Fórmula 1 arrancó con todo el Gran Premio de Singapur en el que el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), buscará dar otro paso hacia el título. Tras una floja tanda de prácticas, Franco Colapinto logró llegar a la Q2 para el sprint de este sábado, y por poco no logró meterse entre los 10 primeros. Finalmente, largará en el 11° lugar.

La clasificación fue dominada por Max Verstappen (Red Bull) aunque la pole está en riesgo por una posible penalización. Segundo quedó George Russell (Mercedes) que busca descontar puntos en el campeonato de pilotos a su compañero de equipo. Antonelli partirá desde el 7° lugar.

El tetracampeón del mundo realizó un mejor crono de 1:31.156, 120 milésimas más rápido que el británico George Russell, que con su Mercedes había sido el más rápido en la única sesión de entrenamientos libres celebrada antes de esta clasificación.