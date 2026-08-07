Franco Mastantuono habló en su llegada a la Fiorentina: "Es un día muy especial para mí" + Agregar ámbito en









El exRiver pasó la revisión médica en Florencia y los hinchas se abalanzaron sobre él para pedirle fotos y firmas. Además, contó los motivos de por qué eligió a la Fiore.

Franco Mastantuono jugará en la Serie A con la Fiorentina. Fiorentina

Franco Mastantuono estuvo muy cerca de ser considerado por el nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, pero un mal rendimiento en un amistoso desencadenó en que los Blancos decidan por mandarlo a préstamo para sumar rodaje. Finalmente, este viernes se confirmó su llegada a la Fiorentina hasta junio de 2027.

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El delantero argentino habló con las redes oficiales del club y expresó sus sensaciones sobre llegar a un nuevo club: “Es un día muy especial para mí, tenía muchas ganas de llegar al club y lo estoy disfrutando mucho”, sentenció. Este jueves llegó a Italia y los hinchas fueron a la puerta del centro médico, en donde se estaba haciendo la revisión, para mostrarle su apoyo y hasta corearon su nombre: “Franco, Franco. Olé, olé, olé, Franco, Franco”, se escuchaba por las calles de Florencia.

Benvenuto a Firenze, Franco pic.twitter.com/VRA65EnXHR — ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 7, 2026 Además, confirmó que ya pasó por las instalaciones del club y pudo hablar con sus nuevos compañeros. “Es increíble. Un campo de entrenamiento muy lindo, donde la gente es muy servicial. Y eso que uno la pase bien. Ya tuve la posibilidad de conocer a alguno de los compañeros, me trataron muy bien, fueron muy simpáticos conmigo. Ya hablé con el entrenador, que me recibió de la mejor manera. Espero poder entrenar pronto, para estar listo para jugar", afirmó.

Luego de varios partidos de pretemporada comenzando desde el arranque con el Merengue, el encuentro contra el Leganés y su flojo rendimiento fueron los que terminaron de declinarse a que una salida sería lo mejor para todas las partes, aunque la intención era que se quede en Europa y no vuelva a River. Respecto a la decisión final, Mastantuono, dijo: “Elegí a la Fiorentina porque es un equipo con mucha historia y me hacía mucha ilusión poder jugar en este club tan grande”, y agregó lo que le dijeron sus excompañeros en River: “Me recomendaron venir”, haciendo referencia a Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

Cuándo podría debutar Mastantuono El joven de 19 años confirmó que ya está listo para ponerse a las órdenes de Fabio Grosso y con ansias de debutar. Con algo de mala suerte, la Fiorentina suspendió su amistoso de este sábado contra el Módena debido a los trabajos de remodelación y reurbanización de la iluminación en el estadio Alberto Braglia, en donde hace de local Los Canarios.

Mastantuono a la espera del debut. @acffiorentina Sin embargo, su debut oficial se podría dar en la primera fecha de la Serie A contra la Roma, el lunes 24 de agosto a las 15.45 horas, con la curiosidad de que también será el debut oficial de dos compatriotas en La Loba: Santiago Castro, exVélez, y Nahuel Molina, exBoca.