Fuerte crítica de un ex piloto de F1 a Franco Colapinto, en medio de su incertidumbre en Alpine







El referente del automovilismo colombiano habló sobre el estado actual del pilarense, mientras se espera por la confirmación en la escudería francesa.

Franco COlapinto recibió críticas de un ex piloto de Fórmula 1 latinoamericáno.

El Gran Premio de Brasil se acerca, y Franco Colapinto será uno de los pilotos más esperados por el público latinoamericano. Sin embargo, mientras los fanáticos argentinos aguardan el anuncio oficial de su continuidad en Alpine para 2026, una crítica contundente llegó desde un ex piloto de Fórmula 1. Juan Pablo Montoya, referente colombiano de la categoría, cuestionó el mérito deportivo del argentino y atribuyó su llegada a la F1 al apoyo de sus sponsors.

Montoya compitió en la F1 entre 2001 y 2006 con Williams y McLaren. El colombiano de 50 años, con 30 podios y 7 victorias en su trayectoria, puso en duda el rendimiento de Colapinto en el A525, el monoplaza de Alpine.

Juan-Pablo-Montoya-Nueva-1280x720- Los comentarios de Juan Pablo Montoya a Colapinto Aunque el argentino superó a Pierre Gasly en varias carreras desde el receso del verano europeo, Montoya minimizó su desempeño y lo atribuyó a factores externos. El ex piloto afirmó en una entrevista con AS: "El motivo por el que Colapinto llegó a la Fórmula 1, es porque los argentinos se unieron para apoyarlo, y empresas como Mercado Libre y Globant lo respaldaron. Esa es la realidad". El ex piloto fue más allá y aseguró: "Si Paul Aron tuviera el mismo respaldo económico, estaría en su lugar".

Los especialistas, en cambio, reconocen el progreso de Colapinto, quien logró igualar e incluso superar a su compañero de equipo en las últimas fechas. Sin embargo, la crítica de Montoya genera debate en un momento clave, cuando Alpine evalúa su continuidad para la próxima temporada.

franco colapinto boxes.jpg Cuándo se corre el próximo Gran Premio de Fórmula 1 El Gran Premio de Brasil se disputará en el Circuito de Interlagos entre el 7 y 9 de noviembre. El fin de semana incluirá una carrera Sprint, lo que añade más emoción a la competencia.

El cronograma oficial será el siguiente: Viernes 7 de noviembre :

11:30 horas : Primera y única práctica libre.



15:30 horas : Clasificación para la carrera Sprint.

Sábado 8 de noviembre :

11:00 horas : Carrera Sprint.



15:00 horas : Clasificación para la carrera principal.

Domingo 9 de noviembre :

14:00 horas: Gran Premio de Brasil. Este evento marcará el inicio de los últimos cuatro fines de semana de la temporada, donde Colapinto buscará consolidar su lugar en Alpine y responder a las críticas con su desempeño en pista.