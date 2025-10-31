¿Nuevo romance? Una reconocida cantante fue vista a los besos y abrazos con Franco Colapinto







La uruguaya Meri Deal y el joven piloto fueron captados siendo cariñosos en un club nocturno en México.

Colapinto y Deal fueron vistos muy juntos.

Franco Colapinto vuelve a encabezar los titulares de los portales, no por sus carreras en Fórmula 1, sino por lo que sería un incipiente romance. El joven piloto fue captado en una situación comprometedora con la ex cantante de Toco Para Vos, Meri Deal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la trasmisión de LAM del pasado jueves, Pepe Ochoa reveló las imágenes exclusivas del encuentro entre los famosos y compartió los detalles de lo sucedido en un club nocturno en México.

“Franco Colapinto corrió en México, hizo su carrera, hicieron un cierre del ciclo, una fiesta. Fue el domingo que pasó. Ella se apersonó, entraron, obviamente estaban el VIP”, explicó.

En la pantalla mostraron el primero de dos videos, donde Ochoa describe el coqueteo inicial que ocurrió entre ambos: “Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá, arrancaron medio timidones. Pero los terminaron. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera”.

En las segundas imágenes que mostraron en pantalla, se puede ver al piloto y la cantante en una situación más íntima, que finalizó con los dos yéndose juntos de la celebración: “Él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”.

Embed - elejercitodelam on Instagram: "Colapinto y Mery Deal juntos en mexico. #LAM" View this post on Instagram A post shared by elejercitodelam (@elejercitodelam) ¿Cómo fue la fiesta dónde vieron juntos a Franco Colapinto y Meri Deal? La fiesta tuvo lugar el domingo por la noche, tras la participación de Colapinto en la carrera de Fórmula 1 en México. El evento reunió a varias celebridades en el VIP, entre ellas Bizarrap, quien, según los comentarios en el programa, habría presenciado la interacción entre el piloto y la cantante. La presencia de figuras del deporte y la música en un ambiente relajado contribuyó a que las imágenes cobraran mayor relevancia mediática.