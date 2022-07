La bronca de Gallardo: "Nos perjudicaron, es una injusticia total"

"Que los árbitros vayan a cobrar algo que no existe es un dejo de injusticia total. Fuimos perjudicados por ese fallo que sanciona una mano que no se ve, porque no hay claridad en la imagen. La injusticia es la que genera la bronca", destacó Gallardo en la conferencia de prensa posempate sin goles ante Vélez, que terminó clasificándose a cuartos de final por el 1-0 logrado en la ida en Liniers.