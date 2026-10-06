Lionel Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA antes de su despedida de la Selección

El ídolo argentino fue distinguido con el máximo reconocimiento que entrega la casa de estudios. La ceremonia se realizó en el predio de la AFA en Ezeiza, a pocas horas del partido en el Estadio Monumental.

Lionel Messi recibió este mediodía la medalla y el diploma que lo acreditan como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , durante una ceremonia realizada en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.

El reconocimiento llegó a pocas horas del partido de despedida del futbolista de la Selección argentina . Del acto participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, el vicerrector, Emiliano Yacobitt, los decanos y decanas de las diferentes facultades y los representantes de los distintos claustros que integran el Consejo Superior.

Messi recibió de manos de las autoridades universitarias la máxima distinción que concede la UBA y agradeció el reconocimiento en una jornada que definió como especialmente emotiva.

“Poder recibir un reconocimiento así es un orgullo para mí , sobre todo poder decir que soy un doctor honorífico” y agregó emocionado: “es un día muy especial, sé que va a ser difícil y voy a intentar disfrutarlo".

"Estoy tranquilo, pero a medida que se acerca el momento del partido se va complicando un poquito más , así que empezarlo de esta manera, con este reconocimiento, lo hace mucho más especial. Muchísimas gracias, la verdad que es un orgullo muy grande”, destacó el capitán.

Por qué la UBA distinguió a Lionel Messi

La resolución para otorgarle el Doctorado Honoris Causa había sido aprobada por unanimidad la semana pasada por el Consejo Superior de la Universidad.

Entre los argumentos de la decisión, la institución destacó que “su trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

Durante la ceremonia, Gelpi hizo hincapié no solo en los logros deportivos del capitán argentino, sino también en su actividad social y en el vínculo que mantuvo con sus orígenes.

“Más allá de sus increíbles logros, Lionel nunca se olvidó de sus orígenes, de su familia, de sus raíces. Probablemente por eso, en 2007 creó la Fundación Leo Messi, dedicada a promover el acceso a la salud, la educación y el deporte de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, y desde 2010 es Embajador de Buena Voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estos valores, que exceden al deportista, Lionel los convirtió en una forma de llevar adelante su propia carrera”, manifestó.

El rector también destacó la dimensión cultural que adquirió la figura del futbolista a lo largo de su trayectoria: “A través del fútbol, expresión de la cultura popular y de nuestra identidad nacional y social, Messi logró trascender el ámbito deportivo y proyectar a nuestro país en el ámbito internacional, convirtiéndose en una de las figuras y de las trayectorias más destacadas y significativas de nuestra historia nacional, mérito excepcional que esta Universidad quiere reconocer”.

“Bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”

Yacobitti también se refirió a los motivos que llevaron a la universidad pública a otorgarle la distinción. Para el vicerrector, el reconocimiento a Messi “representa el esfuerzo, la excelencia y la superación. Su trayectoria trascendió el fútbol y lo convirtió en una figura de nuestra cultura y de nuestra identidad, que supo llevar la bandera de Argentina al mundo entero”.

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Las autoridades de la UBA remarcaron especialmente valores como la perseverancia, la humildad, la solidaridad y el compromiso, además de la trayectoria deportiva del capitán argentino.

“La vida de Lionel es una historia de talento, esfuerzo y superación. También de humildad, solidaridad y compromiso. Son valores que la UBA reconoce y promueve, y que hacen de su trayectoria un ejemplo que trasciende al deporte. Por eso queremos decirle: bienvenido a la universidad pública, bienvenido a la UBA, Doctor Lionel Andrés Messi”, finalizó Yacobitti.

La distinción convirtió así las horas previas a la despedida de Messi de la Selección argentina en una jornada todavía más significativa para el futbolista, quien recibió el máximo reconocimiento académico de la Universidad de Buenos Aires antes de afrontar su último partido con el combinado nacional.