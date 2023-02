Golazo de Messi en la agónica victoria del PSG ante el Lille

Si bien el futbolista campeón del mundo no había tenido una gran partido, apareció en el descuento fabricando una falta y después ajustó el zurdazo junto al palo izquierdo del arco defendido por Lucas Chevalier para desatar el festejo loco de todo PSG.

Los tempraneros tantos de Kyliam Mbappé y Neymar parecían tranquilizar las aguas del PSG, pero los reiterados problemas defensivos del conjunto francés volvían a evidenciar los problemas habituales que arrastra el equipo tanto en la liga local como en la Champions League.

Con muchas cuestiones a mejorar, pero con la certeza de que esta victoria provocará un envión anímico importante, el PSG volvió a tener en Messi a su hombre clave y determinante para encarar con optimismo el futuro, seguir sumando de a tres puntos en el certamen doméstico, y apostar a clasificar en el torneo de clubes más importante de Europa.

El futuro de Messi

Jorge Messi, padre y representante del astro argentino Lionel, estuvo en Cataluña en medio de las negociaciones por el contrato de su hijo con el París Saint-Germain (PSG) y sorprendió a la prensa española al descartar un posible retorno al Barcelona.

La presencia del padre del futbolista campeón del mundo en el aeropuerto El Prat de Cataluña fue una sorpresa para el cronista del portal Sport quien se topó con él y no perdió tiempo en preguntarle si cree que el rosarino volverá a defender los colores del cuadro culé.

"No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça", respondió Jorge para disipar cualquier tipo de especulación. "No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta", agregó antes de tomar su vuelo.