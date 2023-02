La estrella que pidió a Messi en el próximo Mundial

Di María revirtió un recorrido errático en la Selección y fue clave en las consagraciones recientes: hizo el gol de la final de la Copa América, de la Finalissima y de la final del Mundial de Qatar.

"No sueño con jugar el próximo Mundial, sí a la Copa América, sería muy lindo para mí demostrando este nivel", declaró el delantero, actualmente en la Juventus de Italia.

"Leo sí tiene que estar en el próximo Mundial, es Leo, el mejor jugador de la historia. Yo nada qué ver, dejate de joder, él es Messi, siete balones de oro. La próxima Copa América sí me gustaría y voy a hacer todo para intentar estar", completó.

Di María además se animó a la comparación con Diego Maradona, y confió: "Me saco el sombrero porque me bancó en los momentos más difíciles, cuando nadie me bancaba, y hasta el día que me muera diré que Diego es todo. Pero el mejor de la historia es Leo, sin ninguna duda".

di maria mundial de qatar 2022 2.jpg

El gol contra Francia en la final

Di María fue autor del segundo tanto de Argentina contra Francia, calificado de golazo por la maniobra previa. "Sinceramente, lo que hice fue empujarla -minimizó-. La jugada fue espectacular y terminó siendo gol por lo que fue esa jugada. Era imposible que no fuese gol. En ese momento me acordé de todas las cosas que viví y por las que pasé, de que estaba toda mi familia ahí y de que era lo que más deseaba. Hacer un gol en una final del mundo era la espina que tenía guardada desde el 2014. Y en ese partido me la pude sacar".

En declaraciones a ESPN, tras el empate francés, dijo que "no podía creer que estábamos pasando por eso, habíamos hecho todo bien, hacía mundiales que no había una final así con tanta diferencia en un primer tiempo, en el que podríamos haber hecho más goles. Y cuando Leo hace el tercero, pensé que ya estaba. Pero te vuelven a empatar y parecía mentira. Es de película, sinceramente, lo que pasó en esa final. No lo podía creer después de hacer un partido espectacular definir en los penales, con la suerte. Pero estaba escrito que era para nosotros".