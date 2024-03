Gustavo Alfaro: "Jugar contra la Argentina es una prueba para aprender"

La selección de Costa Rica será mañana el segundo rival de la Argentina en la gira que el conjunto nacional está realizando por Estados Unidos y sobre este especial encuentro Alfaro señaló: "Y ahora tenemos por delante una prueba contra el campeón del mundo. Y obviamente es una prueba para aprender, porque vamos a intentar a hacer el mejor partido posible, pero es el campeón del mundo. Y tenemos el privilegio de jugar contra el campeón del mundo".

"Es también un partido que es parte de una enseñanza. Cuando el presidente me preguntó si estábamos preparados para jugar con Argentina, yo le respondi que sí. Vamos a jugar con Argentina. Y por más de lo que yo le decía, no había otra cosa en mi cabeza que no sea Honduras, a riesgo de que podíamos perder, con todo lo que significaría una conferencia de prensa si hubiésemos perdido y tener que jugar con Argentina con el riesgo que eso significaría. Pero las cosas no las mido en esos valores. Yo las mido en el crecimiento que podramos tener", agregó el técnico argentino.

ALFARO.jpg El entrenador de Costa Rica, Gustavo Alfaro se refirió al partido del martes ante el seleccionado argentino y dijo tener el "privilegio de jugar ante los campeones del mundo" Los Angeles Times

Además, agregó la importancia de enfrentarse a equipos importantes: "Con todo respeto, prefiero jugar con Argentina, Brasil, Uruguay, Inglaterra a jugar con otros equipos. Porque los que nos nivela para arriba es el nivel de los rivales que nosotros tengamos. Por más que la pasemos mal, estemos mal y no consigamos un buen resultado. Eso es parte de la enseñanza. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar para seguir en el crecimiento que pretendemos. Y es lo que queremos allá, al final del camino: ser competitivos".

Tras el encuentro, Alfaro analizó el inicio de su ciclo en Costa Rica: "Me tocó tomar una Selección en medio de un recambio generacional, sin tiempo para probar y con obligación de sacar resultados. Acá, después de aquel partido en noviembre, nos volvimos a juntar con todos recién ahora. Y como le decía a los muchachos en la charla previa: ‘hay veces cuando uno pierde, como nos tocó perder los dos partidos contra Panamá, uno en el fútbol quiere la revancha al día siguiente, quiere jugar rápido’. Y la selección es impiadosa en ese aspecto, porque los espacios son muy amplios".

"Pero les decía que para mi ese fue un tiempo muy provechoso y útil, porque me dio la oportunidad de ir conociendo, de meterme dentro de la idiosincrasia del fútbol de Costa Rica, de empezar a reunirme con los jugadores y empezar a verlos en algunos microciclos locales que teníamos o en algunos amistosos. Quiero agradecer a todos los clubes de Costa Rica por haberme dado la posibilidad en muchas oportunidades de tener esa chance de contar con los jugadores. Sin ir más lejos, de haber suspendido la última fecha para que nosotros podamos trabajar con los jugadores locales", agregó.