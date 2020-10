Hamilton se opone al nuevo circuito en Río de Janeiro

Los planes para un circuito que reemplazará a Interlagos, situado en Sao Paulo, en el calendario de la F1, han causado controversia local con los ambientalistas que se oponen a la ubicación.

Los partidarios del proyecto dicen que se plantarían más árboles de los que se sacarían de la zona boscosa en el sector de Deodoro, al oeste de Río, en los alrededores de lo que ahora es un sitio militar en desuso.

Hamilton, que podría coronarse campeón del mundo de F1 por séptima vez en su próxima visita a Brasil, ha sido muy franco en cuestiones ambientales.

"Esperaba que no me hicieran esta pregunta", respondió el piloto de Mercedes antes del Gran Premio Eifel del domingo en Nürburgring. "Mi opinión personal es que el mundo no necesita un nuevo circuito".

"Creo que hay muchos circuitos en el mundo que son geniales y me encanta Interlagos".

Hamilton reconoció que no conocía todos los detalles del circuito planeado y que había oído que iba a ser un desarrollo sostenible. "Lo más sostenible que se puede hacer es no derribar ningún árbol", añadió.

En busca del récord de Schumacher

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), campeón vigente y líder del certamen, buscará alcanzar el domingo el récord de 91 victorias en la Fórmula 1 que tiene el alemán Michael Schumacher, cuando se dispute el Gran Premio de Eifel en el circuito de Nürburgring.

La actividad para la carrera, undécima de un calendario apretado por la pandemia de coronavirus, se pondrá en marcha mañana con los ensayos libres, informó la agencia alemana DPA.

El sábado será el turno de otras dos series de pruebas y la clasificación, y el domingo se desarrollará la competencia con la que la F1 volverá al legendario Nürburgring tras siete años.

Hamilton, con 90 victorias en la categoría, buscará igualar el récord de Michael Schumacher, cuyo hijo Mick (actual puntero de la F2) probará mañana con el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi.

La carrera lleva el nombre de Eifel, región montañosa del oeste de Alemania en la que se emplaza el circuito.

Las principales posiciones del campeonato de F1, a falta de nueve pruebas, son: Hamilton 205 puntos; Valtteri Bottas (Finlandia, Mercedes) 161; Max Verstappen (Países Bajos, Red Bull) 128; Lando Norris (Gran Bretaña, Mclaren) 65.