¿Hay chances que Messi vaya a préstamo al Barcelona en el parate de la MLS?

Además, durante el lapso del hipotético préstamo, Messi no llegaría a jugar la Champions League con el Barcelona por una cuestión de calendarios. Todo esto sin hablar de la cuestión económica, financiera y logística.

El DT Gerardo Martino se refirió a esta chance ante una consulta: “¿Messi al Barcelona? No será a pasear, ¿no? La verdad es que esto me sorprende. No sé nada. Si me dicen que va a ir a visitar Barcelona de vacaciones, es probable, pero esto, la realidad es que lo desconozco”.

En definitiva, será muy difícil que ocurra un préstamo al Barcelona o a cualquier otro club del mundo por varias razones.