Hizo las inferiores, no llegó a ser futbolista de primera, pero vive cerca del fútbol gracias a su sorprendente profesión: a qué se dedica Francisco Miranda

En 2020, cuando la pandemia obligó a frenar toda actividad grupal, su padre le comentó que estaban capacitando a barberos y peluqueros principiantes. Allí, comenzó su camino. Arrancó de a poco hasta que en el 2021 asistió a un seminario de Dany Ale, el peluquero de la Selección argentina, que no solo le sumó conocimiento sino un contacto muy importante. “Entablamos una muy buena relación y poco a poco nos hicimos amigos. Dany fue clave para que yo comenzara a destacarme atendiendo a jugadores de fútbol" aseguró Francisco.

El exfutbolista comenzó trabajando como peluquero para Federico Molina y Cristian Ludueña, y eso lo llevó a atender jugadores de equipos importantes de la Primera Nacional y otros planteles del fútbol argentino, como Barracas Central, Platense, Almagro, entre otros. Su éxito se debió a recomendaciones, boca a boca y trabajo en redes sociales. También tuvo una experiencia internacional con el equipo de Ecuador en el Mundial Sub-20.

Qué va a pasar con el corte "degrade" según Francisco Miranda

Como ya es mundialmente conocido como "el corte del los jugadores de fútbol", el degradé en la nuca con el pelo medianamente largo en la parte superior de la cabeza es extremadamente popular entre deportistas. Esto puede ser por su comodidad para jugar sin molestias en la cara o simplemente porque es una tendencia que favorece a muchos rostros.

Recientemente fue tendencia en las redes sociales el nuevo corte de pelo del capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y esto se debe a lo único de su look. En vez de seguir a las masas, el 10 optó por dejarse el pelo largo y hacerse un look mas relajado y de galán. Y si bien el "fade" no va a desaparecer, Miranda asegura que la tendencia de usar principalmente tijera y la maquinita para retoques es una moda que está cerca: "Son varios los que ya me han mostrado fotos de Messi y me preguntan si su pelo les quedaría así".