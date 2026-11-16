"Te vas a matar y vas a matar a uno", el feroz cruce entre Carinelli y Ochoa que sacudió al Turismo Carretera

Una maniobra durante la clasificación del sábado dejó fuera de competencia al Toyota Camry del piloto rionegrino y desató un enfrentamiento que continuó el domingo en boxes. Hubo reproches, intervención familiar y tuvo que participar Omar “Gurí” Martínez para separar a los protagonistas.

El Turismo Carretera tuvo un momento de tensión en el autódromo de Río Cuarto, cuando Augusto Carinelli y el rionegrino Joaquín Ochoa protagonizaron una fuerte discusión después de las series de la penúltima fecha del campeonato.

El Turismo Carretera vivió un fin de semana de máxima tensión en el autódromo de Río Cuarto. Más allá de lo ocurrido en la pista durante la penúltima fecha del campeonato, el episodio que concentró la atención se produjo fuera del circuito, cuando Augusto Carinelli y el rionegrino Joaquín Ochoa protagonizaron una fuerte discusión que estuvo cerca de terminar en una pelea.

El conflicto se había iniciado el sábado, durante la clasificación, cuando ambos pilotos protagonizaron un incidente que terminó con el Toyota Camry de Ochoa, oriundo de Viedma, fuera de competencia. La maniobra provocó la inmediata reacción del joven piloto, que se bajó de su vehículo, pateó la trompa dañada y realizó gestos hacia Carinelli cuando este pasó por el sector.

Los comisarios deportivos analizaron lo sucedido y responsabilizaron al chaqueño por ingresar de manera peligrosa a la pista. Como consecuencia, resolvieron retirarle todos sus tiempos de clasificación.

Sin embargo, la sanción deportiva no alcanzó para cerrar el conflicto. El malestar continuó durante la jornada del domingo y tuvo su capítulo más caliente después de la tercera serie, cuando Ochoa fue directamente a buscar a Carinelli para reclamarle por la maniobra del día anterior y cuestionarle su comportamiento ante la bandera amarilla.

La discusión comenzó con reproches sobre lo sucedido en pista, pero rápidamente subió de tono. La situación se complicó todavía más cuando intervino la madre de Ochoa, lo que generó un tumulto en la calle de boxes y obligó a otras personas presentes a separar a los protagonistas. Entre quienes participaron para calmar los ánimos estuvo Omar “Gurí” Martínez, responsable del equipo de Carinelli.

En medio del intercambio, el piloto chaqueño le reclamó prudencia a su rival y lanzó una advertencia que se convirtió en la frase más resonante del enfrentamiento: “Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente”. Luego, dirigiéndose a la madre del joven, agregó: “Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo”, en referencia a otro episodio que, según su versión, había protagonizado con Ochoa durante una competencia anterior.

Lo más entretenido del #TCenRioCuarto ?El cruce entre Carinelli y Ochoa despues de la serieYa se venían midiendo desde la clasificación https://t.co/nCFltLV59o — Tomás Molina (@TomiMolinaOK) November 15, 2026

La respuesta del rionegrino tampoco pasó inadvertida. Antes de retirarse, le contestó con dureza: “Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuvo ni la dignidad de dejarme doblar”.

El enfrentamiento dejó en evidencia el clima de tensión que se había acumulado desde el sábado y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la fecha del Turismo Carretera.

Rossi volvió al triunfo y Santero llega como líder a la definición

Mientras la polémica se trasladaba a los boxes, la actividad deportiva tuvo como principal protagonista a Matías Rossi. El piloto de Toyota consiguió una contundente victoria de punta a punta en Río Cuarto y volvió a ganar en el Turismo Carretera después de 33 carreras.

El podio lo completaron Agustín Canapino, en la segunda posición, y Otto Fritzler, que terminó tercero.

Con la penúltima fecha ya disputada, el campeonato ingresó en su instancia decisiva. La última carrera de la Copa de Oro, correspondiente al Gran Premio Coronación, se correrá el próximo 6 de diciembre en el autódromo de La Plata.

Julián Santero llegará como líder de la clasificación con 116,5 puntos, seguido por Facundo Chapur, que acumula 100,5, y Mariano Werner, con 95,5. La diferencia entre los principales candidatos anticipa una definición abierta, en un cierre de temporada que tendrá como escenario al circuito platense.