El PGA Tour supera los u$s1.000 millones en patrocinios y eleva sus ingresos un 14% en 2026

El circuito de golf alcanzó un récord comercial, impulsado por la renovación de Rolex y acuerdos con Amazon Web Services, Raymond James y AbbVie. La expansión de su negocio coincide con el debilitamiento de LIV Golf y una reestructuración de su calendario para 2028.

El PGA Tour alcanzó un nuevo récord de ingresos por patrocinio al incrementar un 14% su facturación por acuerdos comerciales durante 2026. El circuito estadounidense superó los u$s1.000 millones.

El PGA Tour consolidó su poder comercial en el golf mundial y alcanzó un nuevo récord de ingresos por patrocinio al incrementar un 14% su facturación por acuerdos comerciales durante 2026. El circuito estadounidense superó los u$s1.000 millones, en una temporada marcada por la incorporación de nuevos socios estratégicos y la renovación de contratos de largo plazo.

El crecimiento representa un respaldo para el modelo de negocios de la organización, que durante los últimos cinco años debió afrontar la competencia de LIV Golf, el circuito financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que irrumpió en el mercado con contratos millonarios para atraer a las principales figuras del deporte.

Uno de los principales impulsores del avance comercial del PGA Tour fue Rolex. La compañía suiza renovó su acuerdo plurianual para continuar como cronómetro oficial, una relación que comenzó en 2005 y que también comprende al PGA Tour Champions, Korn Ferry Tour y PGA Tour Americas.

A esa alianza se sumaron acuerdos con Amazon Web Services (AWS), el banco de inversión Raymond James y la farmacéutica AbbVie, que contribuyeron a ampliar la cartera de patrocinadores y elevar los ingresos comerciales del circuito.

"El mercado parece estar validando la dirección futura del PGA Tour", señaló Dhruv Prasad, director comercial de la organización.

El crecimiento de los patrocinios también está relacionado con la transformación del calendario que el PGA Tour pondrá en marcha en 2028. El nuevo formato estará dividido en dos categorías: Championship Series y Challenger Series, con diferentes niveles de competencia, premios y oportunidades comerciales.

La Championship Series estará integrada por aproximadamente 24 torneos, con unos 130 jugadores y premios mínimos de u$s20 millones por competencia. La Challenger Series, por su parte, tendrá alrededor de 20 eventos, con bolsas de al menos u$s4 millones cada uno y un sistema que permitirá a los golfistas acceder a la categoría superior.

La estrategia ya comenzó a generar resultados en el frente comercial. Según Prasad, el PGA Tour tiene acuerdos cerrados para prácticamente todos los torneos de la futura Championship Series y mantiene negociaciones con distintas compañías para incorporar patrocinadores a la Challenger Series.

Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre una de sus alianzas más importantes. FedEx, patrocinador exclusivo de la FedEx Cup desde 2007, aún no confirmó si continuará después de 2027. La relación se encuentra bajo revisión en un momento en que el circuito busca reorganizar sus principales activos comerciales.

Dos realidades distintas. El récord comercial del PGA Tour contrasta con la crisis de LIV Golf, que atraviesa un proceso de cierre después de no conseguir respaldo financiero para sostener su proyecto competitivo. Only Golf

A su vez, la organización dispone de otro respaldo financiero de gran magnitud: los u$s1.500 millones comprometidos por Strategic Sports Group (SSG) en PGA Tour Enterprises, el brazo comercial del circuito. Ese capital todavía no fue utilizado y podría destinarse a mejorar instalaciones, servicios de hospitalidad, gastronomía y venta de entradas.

La inversión fue realizada por un grupo de empresarios y propietarios de franquicias deportivas estadounidenses, entre ellos Arthur Blank, John W. Henry, Tom Werner y Steve Cohen. El objetivo es potenciar el valor de los activos del PGA Tour y desarrollar nuevas fuentes de ingresos más allá de los patrocinios tradicionales.

LIV Golf, en retroceso

El récord comercial del PGA Tour contrasta con la crisis de LIV Golf, que atraviesa un proceso de cierre después de no conseguir respaldo financiero para sostener su proyecto competitivo.

La liga saudí había intentado relanzar sus operaciones para 2027 mediante un acuerdo de financiación de u$s300 millones con BC Partners Credit. Sin embargo, la firma británica rescindió el acuerdo de reestructuración y el proyecto perdió respaldo entre los jugadores.

En ese contexto, LIV presentó un plan de liquidación bajo el Capítulo 11 de la legislación de quiebras de Estados Unidos. La organización había ingresado en ese procedimiento el 8 de septiembre, luego de que el PIF comunicara que dejaría de financiarla una vez finalizada la temporada 2026.

Ahora, BC Partners busca adquirir el préstamo de financiación de u$s50 millones que se encuentra en manos del fondo soberano saudí. La operación podría permitirle asumir un papel central en el procedimiento concursal y buscar alternativas para reactivar los activos de la liga.

La disputa entre ambos circuitos había llegado incluso a contemplar una posible fusión en 2023, aunque las negociaciones nunca se tradujeron en un acuerdo definitivo.

Mientras LIV Golf enfrenta su complicado futuro financiero y deportivo, el PGA Tour aprovecha el escenario para fortalecer su estructura comercial. Con más de u$s1.000 millones en patrocinios, otros u$s1.500 millones de capital comprometido y una nueva arquitectura competitiva en preparación, el circuito estadounidense busca consolidar su posición como principal plataforma de negocios del golf profesional.